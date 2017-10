Lory Del Santo/ Legittimo concedersi in cambio di una parte! Asia Argento? Magari Weinstein le è servito...

Lory Del Santo sorprende: "Legittimo concedersi in cambio di una parte!". E poi commenta la denuncia postuma di Asia Argento: "Magari Weinstein le è servito...". Le ultime notizie

17 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Lory Del Santo sullo scandalo Weinstein

Lory Del Santo all'attacco: anche l'attrice prende posizione in merito allo scandalo Weinstein e alla denuncia di Asia Argento. Quest'ultima ha rivelato di essere stata violentata dal noto produttore cinematografico, ma la sua denuncia non convince la showgirl. «Mi spaventa che dopo vent'anni una se ne esca con delle accuse pesanti. Se è passato tutto questo tempo puoi parlarne in modo scherzoso, non così», ha dichiarato alla trasmissione La Zanzara di Radio24. Una voce fuori dal coro quella di Lory Del Santo, che non giudica affatto positivamente il fatto che ora molte attrici abbiano denunciato in blocco Weinstein. «È uno schifo, una vergogna», ha commentato l'attrice. Una posizione non molto distante da quella di Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli, secondo cui Asia Argento avrebbe potuto sottrarsi tranquillamente alle richieste del produttore. La tesi di Lory Del Santo è che prima di arrivare alla denuncia si possano anche respingere questi uomini, e che soprattutto non sia necessario aspettare così tanto per denunciare quanto subito.

"NON SI PUÒ ROVINARE UNA PERSONA DOPO TANTI ANNI"

Anche Lory Del Santo è stata vittima di molestie: parla di un regista italiano molto famoso, che è deceduto, il quale durante un colloquio l'ha sorpresa con un perizoma rosso. «Non mi ha costretto, e mi sono velocemente e gentilmente divincolata dal tentativo di abbraccio e sono andata via. Non ho mai preso nessuna parte, ovviamente», ha raccontato l'attrice a La Zanzara. Preferisce non fare il nome del regista in questione, ma esclude che fosse Fellini. In ogni caso ci hanno provato tutti con lei, ma la questione delle prestazioni sessuali in cambio di una parte non la scandalizza, anzi: «Trovo legittimo fare sesso in cambio di una parte. Ma se non è sicuro che poi mantengano la promessa, no. Io sono stata sempre preoccupata che alle parole seguissero i fatti. Farlo per qualcosa bene, ma per niente no. Sarebbe una beffa, una presa in giro». La differenza importante per Lory Del Santo è tra invito e costrizione: nel primo caso ci si può rifiutare, nel secondo bisogna denunciare. «Non si può rovinare una persona dopo tanti anni che è successo. La famiglia è scioccata, i figli piccoli pure. Non lo dire quando sei una star mondiale e magari lui ti è servito pure. Quando io sono andata con uomini potenti l'ho fatto perché volevo conoscere il potere, denaro ne ho preso poco, qualche regalino», ha concluso la showgirl.

