Luca Onestini ha bestemmiato? / Video, perplessità sull'imprecazione del tronista (Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini ha bestemmiato? E' già in rete il video con le parole dette dal tronista nella notte durante una discussione, arriverà l'espulsione dopo quello che è successo?

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 10.40 Hedda Hopper

Luca Onestini, Uomini e donne

Anche Luca Onestini si aggiunge alla lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2 a rischio eliminazione. Ieri sera, infatti, Ilary Blasi ha annunciato l'espulsione di Gianluca Impastato, al quale è stato riservato lo stesso trattamento di Marco Predolin: una bestemmia non è passata inosservata al pubblico da casa, in collegamento 24 ore su 24 e ha subito segnalato l'accaduto alla produzione, chiedendo la peggiore delle punizioni. Lo stesso potrebbe accadere la prossima settimana anche all'ex tronista di Uomini e donne Luca Onestini, balzato alle cronache a causa della sua burrascosa rottura con la fidanzata Soleil Sorgè. Secondo quanto sentito da alcuni spettatori del programma, Onestini potrebbe avere detto una sgradita imprecazione parlando con i suoi compagni di avventura. In un colloquio con Jeremias e Cecilia Rodriguez dopo la diretta, l'ex tronista avrebbe parlato della questione relativa al fratello e a Soleil, usando un'espressione blasfema. In questo caso però il condizionale è d'obbligo: è davvero difficile delineare tale ipotetica parola e l'audio non aiuta al punto che molti fan ritengono che non sia stato detto nulla di male. La discussione è ancora aperta... (Agg. di Dorigo Annalisa)

IL TRONISTA A RISCHIO ESPULSIONE

Luca Onestini è finito nei guai? Sembra proprio di sì e non certo per via di Soleil Sorgè e Marco Cartasegna, ma per quello che sembra sia successo dopo la diretta di ieri sera. L'ex tronista è stato ancora protagonista proprio per via della fine della sua storia con la sua corteggiatrice e i dubbi che serpeggiavano in casa in questa settimana. Ilary Blasi ha voluto mettere un punto alla cosa insieme ad Alfonso Signorini facendo notare a Luca che la sua fidanzata non ha accettato l'invito del Grande Fratello e che la sua sedia è vuota, l'unica cosa che è arrivata in casa è una sua lettera in cui chiude chiaramente la sua storia con Luca lasciandolo. La corteggiatrice ci ha tenuto a sottolineare il fatto che lei non lo ha tradito, almeno fino a questo momento, e che è solo colpa sua se è successo tutto questo visto che non l'ha difesa ma l'ha infamata in ogni modo, e adesso?

LUCA ONESTINI HA BESTEMMIATO?

La situazione si è chiusa con le foto esclusive di Chi che mostrano la corteggiatrice in Trentino insieme a Marco Cartasegna, altro ex tronista, con cui Soleil è stata spesso vista insieme in questi giorni. Il cerchio si è chiuso in diretta ma durante la notte i giovani della casa sono tornati sull'argomento. Luca Onestini aveva davvero tanto da dire per sfogarsi e replicare, in differita, a quello che ha sentito dire in casa e in studio, ma proprio mentre parlava con Jeremias e Cecilia Rodriguez, ecco arrivare quella che sembra essere una bestemmia. Luca Onestini parlava del fratello e delle sue sincere lacrime quando si è lasciato sfuggire quello che sembra essere un "p**co D**". Clicca qui per vedere il video del momento. Adesso arriverà la squalifica anche lui come è successo a Marco Predolin e Gianluca Impastato ieri sera?

© Riproduzione Riservata.