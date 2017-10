MICHELLE CAVALLARO/ Resterà o dopo l’espulsione di Roberto Magro deciderà di abbandonare? (Il Collegio 2)

Michelle Cavallaro sta avendo molti problemi a Il Collegio 2, soprattutto dopo l'espulsione di Roberto Magro, il suo fidanzatino, la cui eliminazione sembra averla gettata nello sconforto

Michelle Cavallaro a Il Collegio2

VOTI IN PICCHIATA E PIANTI INCONSOLABILI

Michelle Cavallaro ha ricevuto un brutto colpo ne Il Collegio 2 a causa dell'espulsione di Roberto Magro. Il fidanzatino ha approfittato infatti di ogni momento possibile per starle vicino e per ricevere il suo supporto anche durante l'interrogazione dei professori. L'uscita del ragazzo dal programma ha spinto Michelle verso un baratro di tristezza e lacrime, da cui non è riuscita a risollevarsi nemmeno grazie al conforto dei compagni. Anche per questo Giuseppe Spitaleri ha deciso di fare un'incursione notturna nell'ufficio del Preside e contattare Roberto via telefono, dando così modo a Michelle di sentirlo ancora. Nel corso della puntata, la ragazza ha continuato a pensare al suo cuore infranto per la maggior parte del tempo, concedendosi tuttavia un momento di serenità durante la rivolta dei cuscini. Data l'assenza di Roberto, Michelle ha avuto anche un crollo dal punto di vista scolastico e per le prossime puntate farà coppia con la professoressa di Matematica per migliorare lo studio. Il Collegio 2 ci ha mostrato finora diverse lacune nella partecipazione di Michelle Cavallaro, che sembra quasi essere rimasta solo per rimanere vicina a Roberto Magro. L'espulsione di quest'ultimo ha reso di certo più fragile l'equilibrio della ragazza, che nella maggior parte del tempo non ha fatto altro che piangere. Michelle si trova tra l'altro fra il gruppo di studenti più incerti del programma, sia dal punto di vista dei voti, sia per quanto riguarda il rapporto con le regole imposte. Anche se non ha il carattere ribelle di Arianna Triassi, la ragazza ha comunque uno spirito polemico e non tarda a schierarsi dalla parte delle studentesse 'peggiori' in ogni occasione possibile. Questo dettaglio potrebbe essere collegato tuttavia ad una volontà da parte di Michelle di lasciarsi trascinare da personalità più forti, ma anche dall'abbandono degli ideali che l'hanno spinta a partecipare al programma.

MICHELLE CAVALLARO SENZA IL SOSTEGNO DI ROBERTO SEMBRA PERSA

Michelle Cavallaro non è di certo fra le studentesse più brillanti de Il Collegio 2, ma l'uscita di scena di Roberto Magro potrebbe spingerla a decidere di abbandonare il programma. In precedenza, la studentessa infatti aveva manifestato di non voler proseguire l'esperienza di Rai 2 senza il compagno, che ha dimostrato di sostenerla nei momenti più bui. Se il supporto di Roberto è stato significativo per colmare le sue fragilità, come sembra, adesso è lecito chiedersi come riuscirà Michelle a vivere al meglio quest'opportunità. Potrebbe addirittura decidere di provocare la sua stessa espulsione per seguire il destino del compagno, come dimostra il crollo nei suoi voti. Allo stesso tempo, Michelle può contare sulla vicinanza di altri allievi, che hanno cercato in ogni modo di risollevare il suo umore. Sceglierà davvero di compromettere tutto solo per poter rivedere Roberto il più presto possibile?

© Riproduzione Riservata.