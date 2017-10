Maddalena Sarti/ La classica brava ragazza pronta a nuovi successi (Il Collegio 2)

Maddalena Sarti è la classica brava ragazza che a Il Collegio 2 si sta mettendo in mostra per le sue qualità. Per molti è quella più accreditata per la vittoria finale del reality show.

Maddalena Sarti a Il Collegio 2

Nell'ultima puntata de Il Collegio 2, Maddalena Sarti è riuscita a trarre il meglio dalle attività scolastiche e dalle parentesi divertenti organizzate dagli altri compagni. La studentessa è riuscita infatti a rispondere con successo alle domande fiume dei professori, in occasione della visita a sorpresa del Preside. Ha anche conquistato un posto nel gruppo dei più bravi durante l'interrogazione del professor Maggi, mantenendosi in linea con i risultati registrati nelle prime puntate del programma. Maddalena continua ad agire in modo silenzioso rispetto agli altri studenti, ma si lascia coinvolgere piuttosto facilmente nelle marachelle di gruppo. Ha avuto infatti un ruolo attivo nella battaglia dei cuscini, che è costata a tutta la classe una bella punizione. Ad eccezione di Davide Moccia, che ha preferito seguire il consiglio del professore di italiano riguardo al dover studiare con più profitto. Nonostante l'impegno, Maddalena non è riuscita però a diventare la migliore della classe durante l'ultima settimana, posto conquistato da Brunella Cacciuni per quanto riguarda le ragazze.

MADDALENA SARTI, LA CLASSICA BRAVA RAGAZZA

Maddalena Sarti è la classica brava ragazza, che ne Il Collegio 2 sta mettendo in mostra molte delle proprie qualità. Attenta alle compagne, devota ad una coerenza con se stessa, finora ha dimostrato una forte serietà. Il rapporto con Giuseppe Spitaleri sembra non aver compromesso in alcun modo il suo redimento scolastico, dato che risulta fra le più brave del programma. Anche se i buoni voti potrebbero metterla al centro delle invide delle compagne, il carattere angelico di Maddalena finora le ha permesso di riscuotere solo successo. La ragazza è forse fra le più avvantaggiate della classe sotto alcuni aspetti, dato che è riuscita a stringere un legame più forte con altre studentesse, come Brunella Cacciuni e Gaia Malgieri.

IL COLLEGIO 2 SARÀ UN PROGRAMMA VINCENTE PER LEI

Difficile pensare che il Collegio 2 non si rivelerà un programma vincente per Maddalena Sarti, che presto potrebbe portare allo scontro due studenti maschi. Giuseppe Spitaleri non ha infatti nascosto di avere una forte attrazione nei suoi confronti, come dimostrano determinate carinerie ed attenzioni, ma l'aver conquistato anche l'attenzione di Federico Mancosu potrebbe comportare delle tensioni fra i due ragazzi. La scelta di Maddalena per ora sembra dirigersi verso Giuseppe, ma è anche verso che per ora è difficile riuscire ad individuare il suo vero pensiero sul compagno di classe. Che le piaccia è indubbio, ma sarà disposta a fare un passo in avanti nel loro rapporto? Nella prossima puntata, i due avranno comunque modo di trascorrere maggior tempo insieme, visto che sono stati 'accoppiati' per ragioni di studio.

