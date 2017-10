MATTEO MAZZOLENI/ Uomini e Donne, il corteggiatore convince Alex Migliorini e il pubblico grazie alla simpatia

Matteo Mazzoleni, il corteggiatore di Alex Migliorini, divide sempre di più il pubblico del trono gay: Matteo vuole davvero il cuore del tronista o punta solo alla popolarità?

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 15.26 Stella Dibenedetto

È sicuramente Matteo Mazzoleni il corteggiatore che il pubblico di Uomini e Donne considera il più simpatico. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ritroviamo Alex Migliorini e le sue nuove esterne. Una di queste è proprio quella con Matteo, con il quale ci sono stati nelle puntate precedenti degli scontri dovuti alle accusa lanciate proprio dal corteggiatore in studio e alla rivalità con Claudio e Alessandro. Oggi però le cose sembrano migliorare molto grazie ad un'esterna che li avvicina molto e grazie alla quale Matteo riesce a mostrare un altro aspetto di se stesso. Alla fine dell'esterna, infatti, Alex dichiara di essere convinto e di essere desideroso di scoprire qualcosa in più su di lui e di conoscerlo meglio. Matteo dovrà però vedersela con Claudio - che teme particolarmente - e Alessandro. Ce la farà a spuntarla? (Anna Montesano)

PRONTO A NON ARRENDERSI

Matteo Mazzoleni è sempre più amato dal pubblico del trono gay di Uomini e Donne. Spigliato, sicuro di sé e sempre con la risposta pronta, Matteo Mazzoleni ha conquistato non solo i telespettatori del programma di Maria De Filippi ma anche quelle di Alex Migliorini che ha ammesso di provare un forte interesse nei suoi confronti. Tra Matteo e Alex è nato subito un feeling che non è passato inosservato agli occhi attenti degli altri corteggiatori. Matteo, deciso a lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi, ha subito messo le mani avanti con Alex dichiarando che i due si scontreranno e litigheranno molto. Dai litigi, però, potrebbe nascere una grande storia d’amore. Matteo, infatti, nonostante il forte interesse che Alex prova anche nei confronti di Claudio Merangolo e Alessandro D’Amico, non ha alcuna intenzione di arrendersi. Da parte sua, inoltre, Alex ha ammesso di trovarsi bene con Matteo e di sentirsi a talmente a suo agio da non aver bisogno di nascondersi. Matteo Mazzoleni, dunque, riuscirà a conquistare il cuore di Alex?

MATTEO MAZZOLENI, I DUBBI DEGLI OPINIONISTI

Se da una parte, Matteo Mazzoleni ha conquistato parte del pubblico del trono gay di Uomini e Donne, dall’altra parte, il corteggiatore di Alex Migliorini continua a dividere gli opinionisti. Non tutti, infatti, credono nelle sue buone intenzioni e, tra i più dubbiosi c’è Mario Serpa che, forte della sua esperienza, vuole essere d’aiuto ad Alex cercando di aprirgli gli occhi. Anche il popolo dei social, però, non è totalmente dalla parte di Matteo. Se alcuni sognano già la coppia Alex-Matteo, dall’altra ci sono quelli che non gradiscono la presenza di Mazzoleni accanto ad Alex. Il tronista è considerato un ragazzo dolce, emotivo e sensibile e molti fans del trono gay sognano per lui un ragazzo con le stesse caratteristiche. Parte dei fans del programma di Maria De Filippi, invece, ha molti dubbi su Matteo, considerandolo più interessato alla popolarità che all’amore. Quale sarà, dunque, il vero Matteo? Il suo obiettivo è davvero il cuore di Alex?

