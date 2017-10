Michelle Cavallaro e Roberto Magro stanno insieme?/ La storia continua dopo Il Collegio 2: sorpresa in arrivo

Roberto Magro e Michelle Cavallaro sono fidanzati e continuano a stare insieme anche dopo il Collegio 2? Tutti gli indizi che ci fanno sospettare che la storia continua

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Roberto Magro e Michelle Cavallaro (Il Collegio 2)

Non è stata una puntata facile per Michelle Cavallaro quella de Il Collegio 2 andata in onda la scorsa settimana. Roberto Magro, l'allievo che è diventato il suo fidanzato, è stato espulso con effetto immediato, lasciandola sola e molto triste all'interno del Collegio. Troppi gli atteggiamenti indisciplinati e ribelli del ragazzo, che non ha avuto più chance di rimanere nella scuola nonostante l'ultimo tentativo di studio. Il pubblico che ha seguito la loro storia e si è appassionato a questa si chiede però se Michelle e Roberto stiano ancora insieme. La risposta è un'ottima notizia per tutti coloro che hanno imparato ad amarli, perchè sembra proprio che la storia tra Michelle e Roberto continua e anche a gonfie vele.

L'AMORE TRA MICHELLE E ROBERTO CONTINUA

A darcene conferma sono gli indizi che troviamo sui social dei due ragazzi. Su Instagram infatti proprio ieri sul profilo di Michelle è possibile vedere più di un video che mostra i due insieme, intenti ad abbracciarsi e anche baciarsi. Non mancano anche scatti che li vedono vicini e molto felici. Stessa cosa sul profilo Instagram di Roberto Magro, che condivide spesso foto insieme alla sua Michelle. Una sorpresa arriva però dalla frase con la quale ha commentato uno dei suoi ultimi scatti e con la quale invita i suoi fan a vedere la prossima puntata de Il Collegio 2: "Vi aspetto martedì per la quarta puntata de il collegio, ci sarà una sorpresa...". Di cosa sta parlando? I fan si sono immediatamente incuriositi, sperando magari in un suo ritorno nel Collegio anche solo per un saluta alla sua dolce Michelle, stiamo a vedere!

