NATI STANCHI/ Su Rai Movie il primo film di Ficarra e Picone (oggi, 17 ottobre 2017)

Nati stanchi, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Salvatore Ficarra e Valentino Picone, alla regia Domincick Tambasco. Il dettaglio della trama.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST FICARRA E PICONE

Nati stanchi va in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola è stata diretta da Domincick Tambasco nel 2001 e interpretata da Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Stefania Bonafede, Marica Coco e Luigi Maria Burruano. Il soggetto e la sceneggiatura del film sono stati curati dalla coppia di attori protagonisti, nota al grande pubblico televisivo come il duo comico Ficarra e Picone. La coppia di comici siciliani ha condotto l'ultima edizione primaverile di Striscia la Notizia. Nati stanchi fu il loro primissimo film in cui recitarono come protagonisti. La colonna sonora del film è stata composta e interpretata dal gruppo dei Tinturia. ma ecco la trama del film nel dettaglio.

NATI STANCHI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

I protagonisti della storia sono due giovani siciliani, Salvo e Valentino. I due sono molto amici e vivono in piccolo paesino della Sicilia. Disoccupati e senza un briciolo di intraprendenza, la loro unica occupazione nella vita è quella di partecipare a concorsi pubblici senza la minima intenzione di superarli. Il loro scopo è semplicemente quello di allontanasi per alcuni giorni dal paesino in cui vivono. Spinti dalle rispettive famiglie, partecipano ad un concorso indetto a Milano per due incarichi da bibliotecari. Arrivati in città, vengono tragicamente scambiati per due criminali e rinchiusi in prigione per una notte. Dopo essere stati rilasciati, sono nuovamente arrestati perché sprovvisti di biglietto sulla metropolitana milanese. Rientrati in Sicilia, con grande sorpresa apprendono di aver vinto il concorso per diventare bibliotecari. Affranti e sconsolati dalla notizia, ingaggeranno un legale per cercare di risolvere la faccenda. Non più disoccupati, Salvo e Valentino sono spinti dalla rispettive famiglie a sposare Loredana e Sandra, le loro fidanzate. Tuttavia, pur di impedire le nozze, i due arriveranno al punto di dare fuoco al Comune. Per loro fortuna, poco dopo il concorso per bibliotecari viene improvvisamente annullato.

