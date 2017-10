Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, dovrà fare i conti con la non scelta?

Nicolò Fabbri continua ad essere al centro delle simpatie dei fan di Uomini e donne ma non della tronista che sembra volere qualcosa di più, dovrà fare i conti con la non scelta?

17 ottobre 2017

Nicolò Fabbri è il fidanzato che tutte le mamme vorrebbero per le proprie figlie ma così non sembra per Sabrina Ghio. La tronista continua ad uscire con il suo corteggiatore ma sembra che qualcosa la freni e che, come ha fatto notare Gianni Sperti, anche lei sia pronta a scegliere il bello e dannato in confronto al dolce e "sicuro" Nicolò Fabbri. Il giovane dovrà fare i conti con il fatto che potrebbe non essere la scelta della tronista? La nuova registrazione andata in scena ieri e che potremo vedere a fine mese o addirittura ad inizio del prossimo, sembra confermare che la tronista sia pronta ad optare per Raniolo con tanto di bacio a stampa, questo spingerà Fabbri a cacciare fuori la sua verve e il essere macho per il bene del suo rapporto con la tronista?

DOPO LE SCUSE, LE RIFLESSIONI

Nell'ultima esterna, andata in scena nella registrazione di ieri pomeriggio, abbiamo visto il corteggiatore chiederà scusa alla sua tronista con tanto di Castel Sant'Angelo in bella vita ma questo non basta per far sciogliere Sabrina che è ancora indecisa sul suo comportamento. Dopo la questione della discoteca in gruppo, la bella romana ha iniziato a dubitare del suo corteggiatore e anche quando lui chiede scusa in ginocchio, lei prende tempo e in studio ribadisce la questione anche se, dall'altra parte, Nicolò Fabbri parla di un rinnovato entusiasmo che, sicuramente, lo spingerà a mostrare altro del suo carattere. Maria De Filippi lo ha invitato a pensare ad una relazione con una donna adulta, madre di una bambina, riuscirà a reggere la situazione?

