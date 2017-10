Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, strappa un bacio alla tronista ma scoppia la lite

Dal bacio alla lite, cosa succederà tra Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo nella nuova puntata di Uomini e donne e del trono classico? La tronista non è pronta a lasciarsi andare

17 ottobre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Anche oggi Nicolò Raniolo tornerà in studio con una nuova puntata di Uomini e donne e del trono classico ma ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione in cui è successo di tutto. L'ex tentato di Giulia Lucini continua a non farsi capire da Sabrina Ghio che lo tiene sulla corda o, almeno, lo teneva fino a ieri pomeriggio quando, durante la registrazione, è andata in onda la loro esterna con il primo bacio a stampo. I due si sono incontrati, inseguiti e visti nel Chiostro del Bramante tanto da lasciarsi andare ad un bacio a stampo. Le cose non sono andate come previsto perché dopo il bacio non sono andati oltre visto che le reciproche diffidenze continuano ad rimanere tanto da spingere la tronista che lascia l'esterna spazientita. I due hanno fatto per discutere sia in esterna che in studio, ma cosa succederà oggi?

DAL BACIO ALLA LITE, COSA SUCCEDERÀ A SABRINA GHIO E NICOLÒ?

Uomini e donne continua ad andare in onda con le indecisioni di Sabrina Ghio e i suoi due corteggiatori, Nicolò R e Nicolò F. A quanto pare il comportamento di Nicolò Raniolo non ha convinto la tronista che continua a tenere alto il muro che li divide e lo stesso succederà oggi pomeriggio. Il trono classico ci regalerà nuovi scossoni oggi? I due sembrano pronti ad andare nuovamente allo scontro soprattutto dopo le nuove esterne che diventano man mano sempre più "intime" soprattutto dopo che Maria De Filippi l'ha spinta a lasciarsi andare e non preoccuparsi del giudizio degli altri sul suo essere mamma specialmente se è sicura del suo comportamento e di quello che la lega alla sua bambina.

© Riproduzione Riservata.