PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con Karl Urban (oggi, 17 ottobre 2017)

Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, il film inonda su Rai 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Karl Urban e Moon Bloodgood, alla regia Marcus Nispel. Il dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST KARL URBAN E MOON BLOODGOOD

Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo va in onda su Rai 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola del 2007 è stata diretta da Marcus Nispel nel 2007. La trama, è stata tratta da una vaga ispirazione da L'arciere di ghiaccio, pellicola norvegese realizzata nel 1987. Il film, è stato interpretato da Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means e Clancy Brown. Karl Urban, che veste i panni di Ghost, è un attore neozelandese noto per le apparizioni in film come Doom, Il signore degli anelli, Star Trek, Into Darkness - Star Trek e Thor: Ragnarok. Pathfinder - La leggenda del Guerriero Vichingo, è stato distribuito nei cinema americani nell'aprile del 2007 e nel nostro Paese nell'agosto dello stesso anno. Qualche mese dopo l'uscita ufficiale del film, è stata prodotta una serie di fumetti ad opera della Dark Horse Comics, intitolata semplicemente Pathfinder. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PATHFINDER - LA LEGGENDA DEL GUERRIERO VICHINGO, ECCO LA TRAMA

Ghost è un giovane componente di una tribù di vichinghi. Suo padre, a capo della tribù, guida i suoi uomini con l'intento di distruggere e conquistare i villaggi indigeni più vicini, compiendo razzie ed omicidi efferati. Una notte l'intera tribù vichinga viene quasi completamente annientata a causa di una terribile tempesta. Solo il piccolo Ghost riuscirà a sopravvivere. Per sua fortuna, una donna indigena si accorge della sua presenza e lo porta via con se del suo villaggio. Ghost cresce secondo le regole e le tradizioni indigene, ricordando ben poco del suo passato. Diventato adulto, desidera diventare un guerriero come tutti i suoi coetanei della tribù indigena. Tuttavia il capo del villaggio gli comunica che non lo ritiene ancora spiritualmente pronto. Solo quando riuscirà a fare pace con il suo passato potrà diventare un vero guerriero. Improvvisamente la nuova casa di Ghost viene brutalmente eliminata dall'attacco di una nuova tribù vichinga, nonostante il ragazzo avesse cercato di avvisare i suoi compagni. Ma tutti i suoi amici sono morti, sua madre adottiva compresa. Gli invasori vichinghi capiscono che Ghost appartiene alla loro razza ma il giovane riesce a fuggire in tempo. Poco dopo, trova rifugio in un villaggio vicino dove cerca di convincere il capo tribù ad abbandonare il luogo assieme a tutti i membri del villaggio. Ma gli indigeni non accettano il suo consiglio, preferendo lo scontro diretto con il nemico. Ghost decide di aiutarli, affiancato dalla figlia del capo villaggio. Purtroppo, parte degli indigeni vengono catturati dai vichinghi che uccidono il capo tribù.

