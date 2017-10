SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE/ Su Iris il film con Audie Murphy (oggi, 17 ottobre 2017)

Sfida nella valle dei Comanche, il film in onda su Iris oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Audie Murphy, Ben Cooper e Colleen Miller, alla regia Frank McDonald. Il dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST AUDIE MURPHY

Il film Sfida nella valle dei Comanche va in onda su Iris oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.00. La pellicola western è stata prodotta in America del 1963, diretta da Frank McDonald e interpretta da Audie Murphy, Ben Cooper, Colleen Miller, DeForest Kelley e Jan Merlin. A interpretare il protagonista del film, Bob Gifford/Judd Tanner, è l'attore americano Audrie Murphy. L'interprete statunitense è noto per la sua partecipazione in film del passato come I pistoleri maledetti, 40 fucili al Passo Apache, Una pallottola per un fuorilegge, Battaglia sulla spiaggia insanguinata e Sette strade al tramonto. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SFIDA NELLA VALLE DEI COMANCHE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Amos Troop è a capo di una gang di rapinatori del Colorado nel 1875. La banda è solita liberare dalle prigioni i peggiori criminali per poi impiegarli nei propri piani ed eliminarli ad operazioni concluse. Così facendo, Amos riesce anche ad incassare le ingenti taglie concesse a favore di chi consegna i criminali ricercati alla giustizia. Un poliziotto della NDA cade nel tranello della banda di Amos e così, l'agenzia governativa decide di inviare un proprio agente che dovrà infiltrarsi nell'organizzazione, con il falso nome di Bob Gifford. L'agente sotto copertura riesce a farsi arrestare e, come di consueto, viene liberato dagli uomini di Amos. Il detective, in questo modo, inizia a comprendere chi si cela dietro al gruppo, anche se l'identità del capo dell'intera banda resta ancora ignota. Poco dopo, la gang libera un altro prigioniero (l'agente infiltrato Nielson) ma quest'ulitmo verrà ucciso. La banda di Atos si è infatti accorta che uno dei due prigionieri è in realtà un agente sotto copertura. Bob riesce a conquistare la fiducia dei criminali e viene coinvolto in una nuova rapina, nel corso della quale scopre che la vera mente del gruppo è lo sceriffo della contea. Nel frattempo, l'agenzia governativa di cui fa parte Bob, ha inviato dei rinforzi, riuscendo a bloccare l'intera banda prima che possa fuggire dal luogo dell'ultima rapina. Lo sceriffo tenta disperatamente di eliminare Gifford per riuscire ad assicurarsi la ricompensa legata alla sua taglia.

© Riproduzione Riservata.