STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Champions League (oggi, 17 ottobre 2017)

Stasera in tv Mediaset, i programmi di oggi, martedì 17 ottobre 2017: Champions league su Canale 5, Le Iene Show su Italia 1 e Un marito di troppo su Rete 4. Il dettaglio dei programmi.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 17 OTTOBRE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 17 ottobre 2017, ampia programmazione quella proposta sui canali Mediaset che è stata selezionata per soddisfare sia grandi e piccini. La prima serata di Canale 5 è dedicata alla Champions Leage con la partita ManchesterCity e Napoli, Italia 1 non si lascia intimorire e rilancia con il programma di intrattenimento Le Iene show, Rete 4 invece, ha scelto di alleggerire la serata con il film commedia Un marito di troppo. Ancora intrattenimento per La5 che propone il reality show del Grande Fratello Vip mentre prosegue la serata con il film poliziesco in onda su Iris e la sit com di Italia 2, chiudono poi il palinsesto Top Crime e Boing che come di consueto mandano in onda una serie tv poliziesca e un programma invece adatto ai più piccoli. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata nel dettaglio.

Per gli amanti del calcio, Canale 5 manda in onda la partita di Champions League, che vedrà sfidarsi ManchesterCity e Napoli. A seguire la rubrica sportiva Champions League - Speciale con interviste, commenti e highlights. Su Italia 1 invece, viene trasmesso il programma Le Iene Show con Ilary Blasi e Teo Mammuccari. Come tutte le puntate ci saranno tantissimi reportage. Il film Un Marito di Troppo con Uma Thurman, viene trasmesso su Rete 4. Emma Llyod è una dottoressa che conduce un programma radiofonico sentimentale e sta per pubblicare un libro. Tutto nella sua vita procede per il meglio, fino a quando Patrick viene lasciato dalla fidanzata a causa di un "consiglio" dato dalla dottoressa Emma. Così Patrick ferito decide di farle un brutto scherzo: falsifica un documento matrimoniale facendo risultare Emma sposata con lui. Ma la dottoressa è in procinto di sposarsi e si vede quindi è costretta a risolvere la questione con il "finto marito". Ma tra i due ci sarà un colpo di fulmine che renderà la situazione complicata. Sempre su Rete 4 in seconda serata viene trasmesso il film poliziesco del 1993, Il rapporto Pelican. La studentessa di legge Darby Shaw elabora un rapporto sulla morte di due giudici della Corte Suprema. Darby ipotizza che gli omicidi siano avvenuti per mano di un potente industriale. La studentessa diventa così un obiettivo da eliminare.

Su La 5 va in onda la replica del lunedì del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Per chi invece vuole vedere cosa succede in diretta nella casa del Grande Fratello gli basterà andare sul canale Mediaset Extra. Su Iris viene trasmesso il film western Sfida nella valle dei Comanche. Una banda di fuorilegge a Comanche Creek fa evadere dei banditi. Questi banditi vengono "usati"per commettere crimini poi vengono uccisi dal capobanda Amos Troop per incassare la taglia. Così vengono catturati dalla banda altri "criminali". Ma chi è il capobanda? Di chi ci si può fidare nel distretto di Comanche?. Tre episodi di Big Bang Theory VIII sono la scelta di Italia 2. Sesta stagione di The Mentalist è in programma su Top Crime con gli episodi 10 e 11. Boing delizierà la serata dei più piccoli con Io sono Franky.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET:

Canale 5 ore 20.40 Champions league, manifestazione sportiva.

Canale 5 ore ore 22.45 Champions League-Speciale, rubrica sportiva.

Italia 1 ore 21.20 Le Iene Show, intrattenimento.

Rete 4 ore 21.15 Un marito di troppo, commedia.

Rete 4 ore 23.30 Il rapporto Pelican, poliziesco.

La 5 ore 21.10 Grande Fratello Vip, intrattenimento.

Mediaset Extra ore 21.16 Grande Fratello Vip Live, reality.

Iris ore 21.00 Sfida nella valle dei Commanche, poliziesco.

Italia 2 ore 21.10 Big Bang Theory VIII, sitcom.

Top Crime ore 21.10 The Mentalist, poliziesco.

Boing ore 20.50 Io sono Franky, cartone animato.

