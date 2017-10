STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Paradiso Delle Signore (martedì, 17 ottobre 2017)

Stasera in tv Rai, i programmi di oggi, martedì 17 ottobre 2017: Il Paradiso Delle Signore su Rai 1, Il collegio su Rai 2 e #cartabianca su Rai 3. Il dettaglio della programmazione.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 17 OTTOBRE 2017. Per la serata di oggi, martedì 17 ottobre 2017, il palinsesto delle reti Rai sarà ricco di programmi vari ed appassionanti per i membri di tutta la famiglia. Sarà possibile vedere incredibili film, che terranno incollati allo schermo qualsiasi spettatore, poi ci saranno programmi di attualità che analizzano la situazione odierna della cronaca italiana. Non possono mancare le grandi fiction e serie tv offerte dal palinsesto Rai, che continueranno a portare sugli schermi di milioni di italiani storie emozionanti e da non perdere. Proprio una fiction sarà molto probabilmente il programma più seguito della serata, si tratta de Il Paradiso delle Signore, serie televisiva simpatica e frizzante che mette in mostra gli usi ed i costumi di una delle epoche più amate dagli italiani, i favolosi anni cinquanta. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Si parte dal Paradiso delle signore, fiction che ormai ha appassionato migliaia di italiani che sono ansiosi di scoprire come andranno a finire le avventure dei protagonisti della serie. In prima serata, su Rai 1 infatti, andranno in onda le puntate 12 e 13 della seconda stagione della fiction, intitolate Il paradiso perduto ed Il sole del paradiso. In seconda serata invece, appuntamento con lo storico Bruno Vespa ed il suo programma Porta a Porta. Con i numerosi ospiti il conduttore Vespa analizza vari argomenti che risultano essere particolarmente caldi in questo periodo, cercando sempre di offrire un punto di vista oggettivo delle cose. Per quanto riguarda Rai 2 invece, in prima serata è previsto il reality show Il collegio. Questo reality show sta avendo un grande successo, in primo luogo perché è un qualcosa di mai visto prima ma pure per la sua formula innovativa, in quanto i protagonisti sono bambini immersi in un contesto difficile e severo che dovranno affrontare alcune prove per dimostrarsi abili.

In seconda serata andrà in onda il programma di varietà Sbandati che vede come presentatori l'amato duo comico Gigi e Ross. Sul canale Rai 3, in prima serata ci sarà Bianca Berlinguer che continuerà con le sue indagini sull'odierna realtà italiana insieme ai suoi ospiti nell'interessante programma #cartabianca. A seguire, in seconda serata su Rai 3, andrà in onda il Tg3 Linea Notte, che riassumerà tutte le notizie di giornata. Sul canale Rai 4 in prima serata andrà in onda il film d'avventura Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo, che vede come protagonista l'attore Karl Urban. Su Rai 5 in prima serata andrà in onda la pellicola Agorà, con la bella Rachel Weisz, mentre sul canale Rai Movie sarà disponibile il film comico Nati Stanchi con il divertente duo Ficarra e Picone. Infine sul canale Rai Premium, andrà in onda la quarta stagione del serial televisivo Blue Bloods con la messa in onda degli episodi 16 e 17.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI:

- Rai 1, ore 21:25, Il Paradiso Delle Signore, Fiction

- Rai 1, ore 23:35, Porta a Porta, Rotocalco

- Rai 2, ore 21:20, Il collegio, Reality Show

- Rai 2, ore 23:30, Sbandati, Varietà

- Rai 3, ore 21:15, #cartabianca, Attualità

- Rai 3, ore 00:00, TG3 Linea Notte, Telegiornale

- Rai 4, ore 21:00, Pathfinder - La Leggenda del guerriero Vichingo, film avventura

- Rai 5, ore 21:15, Agorà, film storico

- Rai Movie, ore 21:10, Nati Stanchi, film comico

- Rai Premium, ore 21:20, Blue Blood 4, serie televisiva

