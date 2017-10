STEFANO DE MARTINO/ Il ballerino torna a Roma per Amici Casting mentre sui social fa impazzire le fans

Stefano De Martino è tornato ufficialmente a Roma per la nuova stagione di Amici di Maria De Filippi: sui social, nel frattempo, fa letteralmente impazzire le fans.

17 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Stefano De Martino

Stefano De Martino, dopo un’estate trascorsa ad Ibiza e le ultime settimane trascorse a Milano, è tornato nuovamente a Roma. Il ballerino napoletano, insieme a Marcello Sacchetta, è tornato nella capitale per l’inizio della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver registrato il primo promo, da ieri sono ufficialmente partiti i casting che andranno in onda su Real Time a partire dal prossimo 30 ottobre. Stefano De Martino, accanto all’amico Marcello Sacchetta, torna così a vestire i panni di supporters, ballerino professionista e conduttore del daytime. Un ritorno che i fans del ballerino aspettavano con ansia. Stefano ha documentato il suo ritorno a Roma attraverso alcune storie pubblicate su Instagram Stories con cui ha mostrato quella che è la sua casa romana, il traffico di Roma e il tempo trascorso insieme a Marcello durante i momenti di pausa. La nuova stagione televisiva di Stefano, dunque, è ufficialmente cominciata.

STEFANO DE MARTINO, LA FOTO CHE HA FATTO IMPAZZIRE I FANS

In attesa di rivederlo sul piccolo schermo, i fans continuano a seguire Stefano De Martino sui social. L’ultima foto pubblicata dal ballerino non solo è diventata virale ma ha letteralmente fatto impazzire tutti conquistando più di 200mila like e quasi 3mila commenti. Nella foto, il ballerino appare senza veli, sotto la doccia mentre si lava i denti. La foto è stata tagliata nel punto giusto ma tanto è bastato per far impazzire le followers di Stefano che hanno ringraziato la mamma per la bellezza che gli ha donato. De Martino lancia così la sfida alla sua ex moglie, Belen Rodriguez che, con i suoi sei milioni di followers, continua ad essere la regina dei social dove pubblica foto in cui appare spesso in versione sexy. Stefano, dunque, è sempre più amato dai fans che continuano ad amarlo e a seguirlo con tantissimo affetto. E con il ritorno in tv, sotto l’ala protettiva di Maria De Filippi, sicuramente il successo del ballerino crescerà ancora.

Morning rush. Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 14 Ott 2017 alle ore 01:37 PDT

