STRISCIA LA NOTIZIA/ Oggi, 17 ottobre, versione ridotta prima della Champions League

Striscia la notizia oggi, martedì 17 ottobre 2017, va in onda su Canale 5 in versione ridotta per lasciare spazio alla diretta della partita di Champions League tra Napoli e Manchester City.

17 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Ottimo inizio di settimana per Striscia la notizia che nella puntata di ieri, lunedì 16 ottobre 2017, ha registrato una media di 5.381.000 spettatori con uno share del 19.8%. Come ogni lunedì sera però il pubblico di Canale 5 si è lamentato con la lunghezza del tg satirico che non chiede prima delle 21.30: “21:30 e #striscia #striscialanotizia ancora in onda... #GFvip”, “Però #striscia basta vogliamo il #GFVip”, “In pratica il #gfvip inizia martedì sera a causa di #striscia” e “#striscia il lunedi finisce dopo le 21.30 e il #gfvip inizia sempre alle 21.35”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Striscia torna anche oggi, martedì 17 ottobre, ma in versione ridotta per lasciare poi spazio alle diretta della partita di Champions League tra il Napoli e il Manchester City.

STAFFELLI FA VISITA ALLA JUVE

Per restare in ambito sportivo, uno dei servizi più seguiti di ieri sera è stato senza dubbio quello di Valerio Staffelli che consegna il Tapiro d’oro ad alcuni giocatori della Juventus. I bianconeri si sono “meritati” il premio di Striscia dopo la sconfitta con la Lazio e il terzo posto in classifica. Staffali è arrivato allo Juventus Center di Vinovo dove è stato accolto da Buffon, Chiellini, Barzagli e Higuaín. Tra una battuta e l’altra l’inviato di Striscia ha indagato sull’eventuale ritiro di Buffon: “Se lui va via, il prossimo anno il Tapiro d’oro lo porti solo a noi”, ha risposto Chiellini. Non è mancata qualche frecciatina all’ex compagna di squadra Bonucci, “sostituto” dall’argentino.

