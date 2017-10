Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria / Anticipazioni seconda puntata 23 ottobre: Michele e Nicola nei guai

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria, anticipazioni seconda puntata 23 ottobre 2017: momento non facile per Michele Romano, ma anche per Nicola Sasso

17 ottobre 2017 Bruno Zampetti

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria

SOTTO COPERTURA 2, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Una tegola si è appena abbattuta sulla squadra di Michele Romano: Arturo De Luca è morto. E le anticipazioni della seconda puntata di Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria, che andrà in onda lunedì prossimo, dicono che partirà subito la caccia all’assassino. C’è da chiedersi se comunque l’ultimo gesto di Arturo, che è riuscito a installare una cimice in casa Ventriglia, servirà ad avvicinare la polizia alla cattura del latitante. Purtroppo, infatti, l’attività della squadra verrà messa a dura prova non soltanto dal desiderio di trovare chi ha ucciso un loro collega, ma anche dalle accuse infamanti contro Romano. La Pm De Simone, infatti, porterà avanti la sua inchiesta e naturalmente non potranno che esserci delle conseguenze sull’attività del commissario e dei suoi uomini, in particolare di Carlo, visto il legame particolare che ha con Michele.

Le anticipazioni della fiction di Rai 1 dicono anche di concentrarsi sulla vicenda che riguarda Agata e Nicola. Zagaria ribadirà infatti al ragazzo che deve stare lontano dalla ragazza e lui, per non rischiare la vita, ubbidirà. Tuttavia Agata non tarderà a capire che dietro lo strano atteggiamento di Sasso c’è suo zio. Tra l’altro comincerà anche a porsi delle domande che potrebbero anche metterla in serio pericolo, anche se la avvicineranno sempre di più alla verità. La prossima settimana ci attende quindi una nuova puntata da non perdere di questa nuova fiction.

