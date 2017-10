TEXAS OLTRE IL FIUME/ Su Rete 4 il film con Dean Martin e Alain Delon (oggi, 17 ottobre 2017)

Texas oltre il fiume, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Dean Martin e Alain Delon, alla regia Michael Gordon. La trama del film nel dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DEAN MARTIN E ALAIN DELON

Texas oltre il fiume è il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017 alle ore 16. 35. La pellicola western è stata diretta da Michael Gordon nel 1966. Il film presenta un cast di grande spessore con Dean Martin e Alain Delon come attori principali. Accanto a loro troviamo altri interpreti come Rosemary Forsyth, Joey Bishopk e Tina Aumont Dean Martin, che veste i panni di Sam Hollis, è stato un famoso attore e cantante americano. Nel corso della sua lunga carriera da interprete cinematografico ricordiamo le sue apparizioni in Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm, Come salvare un matrimonio e rovinare la propria vita e La corsa più pazza d'America. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TEXAS OLTRE IL FIUME, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Don Andrea Baldazar sta finalmente per sposare la sua amata Isabella ma qualcuno sta per rovinare le loro nozze. Rodney Stimpson, un capitano dell'esercito americano, interrompe la cerimonia asserendo che Yancey Cottle, suo cugino, è il solo e unico promesso sposo dell'ignara Isabella. Come si scoprirà poco dopo, la donna era stata promessa in sposa da suo padre, proprio a Yancey. Nella colluttazione che ne segue, Andrea spinge violentemente Yancey, che muore battendo la testa. Andrea scappa via, per evitare che il capitano Rodney lo arresti, promettendo ad Isabella che un giorno tornerà da lei. L'uomo decide di far perdere le sue tracce e si dirige verso il Texas. Nelle settimane successive anche la povera Isabella è costretta ad andar via, in quanto le voci su quanto accaduto nel giorno delle sue nozze stanno lentamente minando la sua reputazione. E così, Isabella sale sul treno che la porterà sino in Texas. Su quello stesso vagone c'è Sam Hollis, un pistolero che si innamorerà della donna dal primo istante ed anche Andrea. L'intero viaggio in treno sarà osteggiato dai continui attacchi perpetrati dalle tribù indiane comanche. Nel frattempo Sam inizia a corteggiare Isabella, mentre Andrea diventa oggetto delle attenzioni di Lonetta, un'affascinante donna indiana. Nel corso della storia farà la sua ricomparsa anche il personaggio del capitano Rodney che tenterà ancora una volta di uccidere il povero Andrea. Quest'ultimo, però, riuscirà a salvarsi solo grazie all'intervento provvidenziale di Isabella.

