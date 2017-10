THE AVIATOR/ Su Rai Movie il film con Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett (oggi, 17 ottobre 2017)

The Aviator, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

The Aviator, in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST LEONARDO DICAPRIO

Il film biografico The Aviator va in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 22.35. La pellicola del 2004 è stata diretta da Martin Scorsese e interpretata da Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Gwen Stefani, Kate Beckinsale e John C. Reilly. La trama è interamente dedicata a Howard Hughes, noto attore e aviatore americano che costruì uno straordinario impero imprenditoriale, sia nel settore cinematografica che dell'aviazione. Nel cast è anche presente Gwen Stefani, nota attrice e cantante americana di origini italiane. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE AVIATOR, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

Dopo la morte di suo padre, Howard Hughes eredita diversi milioni di dollari. Intenzionato a far fruttare quest'ingente fortuna, decide di dar vita ad una propria attività imprenditoriale. Grande appassionato di cinematografia e di tutto ciò che riguarda l'aviazione, a soli 22 anni diventa famoso, dirigendo il fortunato film muto dal titolo Gli angeli dell'inferno. Quando diverso tempo dopo, verrà distribuito il primissimo film sonoro, deciderà di modificare il suo primo film, trasformandolo in pellicola sonora. La sua scelta, che per molti parve avventata, gli procurò un successo straordinario. Nonostante gli ottimi risultati, però, Hughes decide di realizzare da capo il film Gli angeli dell'inferno. Nel frattempo, l'uomo si lega a Katharine Hepburn, un'attrice di successo dell'epoca che cerca di mitigare i catastrofici effetti del disturbo compulsivo di cui soffre Hughes. Ma col passare del tempo e col crescere della notorietà delll'uomo, Katharine diventa sempre più gelosa. Hughes è infatti continuamente circondato da donne avvenenti in cerca di fortuna. Poco dopo, Hughes decide di appropriarsi delle quote di maggioranza della Transcontinental, appagando così la sua passione per l'aviazione. Diversi anni dopo, l'uomo cerca di battere il record del mondo, effettuando il giro del mondo in aereo in soli quattro giorni. Tutto il successo conseguito da Hughes genera profonde gelosie nell'animo di Juan Trippe, il proprietario della seconda azienda di trasporto aereo più importante degli Stati Uniti. L'uomo cerca di intralciare il lavoro di Hughes e della sua azienda tentando di far approvare una legge che monopolizzi il trasporto aereo americano, concentrandolo nelle mani della sua azienda, la Pan Am.

