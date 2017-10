UN MARITO DI TROPPO/ Su Rete 4 il film con Uma Thurman (oggi, 17 ottobre 2017)

Un marito di troppo, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017. Nel cast: Uma Thurman, Colin Firth e Isabella Rossellini, alla regia Griffin Dunne. Il dettaglio della trama.

17 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST UMA THURMAN E COLIN FIRTH

Un marito di troppo va in onda su Rete 4 oggi, martedì 17 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola comica che è stata prodotta nel 2008 per la regia di Griffin Dunne. Il titolo del film in lingua originale è The Accidental Husband e nel cast sono presenti attori del calibro di Uma Thurman, Colin Firth e Isabella Rossellini. Uma Thurman, che veste i panni di Emma Lloyd, è una famosa attrice americana che ha preso parte a film di enorme successo come Kill Bill, Pulp fiction e Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini. Il film Un marito di troppo è ambientato interamente a Mahanttan, dove sono state girate tutte le scene. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UN MARITO DI TROPPO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Patrick, un avvenente vigile del fuori di New York, e Sofia stanno finalmente per coronare il loro sogno d'amore. La coppia è infatti in procinto di sposarsi. Tuttavia, Sofia cambia idea all'ultimo minuto e decide di annullare le nozze. A influenzare la strana scelta della donna è Emma Lloyd, conduttrice di una trasmissione radiofonica di cui Sofia è un'assidua ascoltatrice. I due si lasciano in maniera definitiva e la situazione getta Patrick nel più profondo sconforto. L'uomo, ovviamente, riversa tutta la sua rabbia e la sua frustrazione sulla conduttrice radiofonica. Non si perde d'animo e cerca di pianificare di una tremenda vendetta ai danni di Emma Lloyd. Quest'ultima sta per sposarsi e, grazie all'aiuto di un suo amico, Patrick farà in modo che nell'archivio informatico la donna risulti sposata proprio con lui. Quando Emma ed il suo futuro sposo si recano in comune per sbrigare i consueti adempimenti, scoprono la beffarda notizia. Emma è poi che mai convinta di riuscire a risolvere la situazione in brevissimo tempo ma Patrick le complicherà le cose, rifiutandosi categoricamente di firmare le carte del divorzio. Quasi inaspettatamente, tra Patrick e Emma nasce un sentimento sincero e profondo ed il primo ad accorgersene è proprio Richard, il fidanzato di Emma. I due iniziano una relazione, a quando la conduttrice radiofonica scopre la vera identità di Patrick deciderà di abbandonarlo e tornerà da Richard. Nel giorno delle nozze però, questo'ultimo deciderà di lasciar andare la sua donna perché innamorata perdutamente di un altro uomo. Così facendo, Emma e Patrick tornano assieme.

