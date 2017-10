UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione trono over: Gemma Galgani tra Guido e Riccardo?

17 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne tornano in studio. Nel pomeriggio, in quel di Cinecittà, si registreranno le nuove puntate dei senior che, come sempre regaleranno nuove sorprese e colpi di scena. La protagonista assoluta della nuova registrazione sarà sicuramente Gemma Galgani che, dopo l’addio a Marco Firpo e la delusione vissuta con Gianfranco Crobu, ha cominciato a frequentare Riccardo con il quale ci sono già stati baci e coccole. Il cavaliere, però, ha espresso il desiderio di frequentare altre dame e lo stesso sta facendo Gemma che, nel corso della scorsa registrazione, ha accettato il corteggiamento di Guido, un nuovo cavaliere che ha dichiarato di essere stato colpito dal fascino della dama storica del programma di Maria De Filippi. La registrazione comincerà così con lo sfogo di Gemma e con le novità della sua vita sentimentale. La Galgani sarà uscita a sia con Riccardo che con Guido o avrà preferito dedicarsi al nuovo corteggiatore? Lo scopriremo tra poco con tutte le anticipazioni delle nuove puntate.

RESA DEI CONTI TRA SOSSIO ARUTA E MANILA BOFF?

Se Gemma Galgani continua ad essere corteggiata, Manila Boff, nuova dama del parterre dei senior, ha versato le sue prime lacrime in tv. Dopo essere uscita con Sossio Aruta e aver pensato di poter continuare a frequentarlo, la bellissima dama ha dovuto aprire gli occhi. Tra i due, infatti, la conoscenza è già finita. Sossio aveva già manifestato le sue perplessità affermando di non gradire alcuni, suoi atteggiamenti. Manila, invece, ha deciso di chiudere dopo che Sossio le aveva chiesto di accompagnarla in stanza, richiesta alla quale lei ha risposto no. Tra Sossio e Aruta, in studio, sono volate parole forti e la Boff non è riuscita a trattenere le lacrime. Una delusione pesante per la dama che è arrivata in trasmissione per cercare l’amore. Cosa succederà, dunque, nella registrazione odierna? Tra i due ci sarà un chiarimento o per Manila arriveranno già nuovi pretendenti? Si parlerà, poi, della storia tra Anna Tedesco e Angelo che procede a gonfie vele e che sta regalando alla bellissima dama bionda un momento di assoluta felicità.

