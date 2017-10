Un posto al sole / Anticipazioni: Marina è gelosa di Roberto Ferri? (Puntata 17 ottobre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 17 ottobre: Marina accusa Roberto di avere dei secondi fini con Elena e Alice. Ma lui ha la sua versione dei fatti...

17 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Esisterà mai la parola fine tra Roberto e Marina? La domanda è ricorrente tra i fan di Un posto al sole, secondo i quali la coppia in futuro tornerà insieme nonostante i trascorsi non certo benauguranti. I sospetti saranno più che concreti già nella puntata odierna della soap partenopea, durante la quale gli ex coniugi Ferri discuteranno duramente a causa di Elena e Alice. Secondo Marina, infatti, Roberto sta cercando di avvicinarsi a sua figlia e a sua nipote, solo per vendicarsi della loro rottura. A suo avviso non c'è nulla di buono in tutto questo e l'uomo deve smetterla di intromettersi in faccende che non lo riguardano. Ma la reazione del padre di Filippo non si farà attendere e finirà per stupire la stessa Marina: secondo lui, la donna sta esagerando e lo sta rimproverando solo perché è gelosa. Dunque a detta di Roberto, la Giordano proverebbe ancora per lui dei sentimenti e mai vorrebbe vederlo a fianco di un'altra donna. La sua sarà una tesi corretta?

Un posto al sole: Marina ama ancora Roberto?

Insieme ai dubbi relativi ai veri sentimenti di Marina per Roberto, nella puntata di Un posto al sole di oggi continueranno a tenere banco i sensi di colpa di Patrizio. Ha tradito Rossella senza pensare alle conseguenze delle sue azioni e ora dovrà trovare il coraggio di confessare i suoi errori: è lo stesso Raffaele a pensare che il figlio debba dimostrarsi una persona per bene e debba quindi smettere di mentire alla sua fidanzata, anche a rischio di essere lasciato su due piedi. Ma siamo davvero certi che l'aspirante cuoco avrà il coraggio di essere sincero con la figlia di Silvia? La festa per il pensionamento di Otello si avvicina e i suoi colleghi saranno molto presi dai preparativi. Eppure non tutto potrebbe andare per il meglio: la crisi del vigile infatti potrebbe mandare a rotoli l'attesissimo evento, rendendo vano l'impegno di Mariella...

