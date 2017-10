UNA VITA / Ursula è viva! Cayetana torna a casa e trova i quadri di famiglia distrutti

Una Vita anticipazioni 17 ottobre: Mauro resta sconvolto dalla visita di Ursula al commissariato. Cayetana rientra dal suo viaggio e trova una brutta sorpresa.

17 ottobre 2017 - agg. 17 ottobre 2017, 8.34 Annalisa Dorigo

Una Vita

La puntata di Una Vita di oggi sarà nuovamente caratterizzata dall'odio che una persona, dall'identità ancora sconosciuta, nutrirà nei confronti di Cayetana. La dark lady è guarita dalle ferite causate dall'incendio, ma ciò non significa essere nuovamente felice. Al contrario: la donna, che per diverse settimane ha cercato di restare lontana dalle altre persone per evitare di finire sulla bocca di tutti, tornerà ad essere combattiva e crudele come un tempo. Tale cambiamento risulterà evidente al momento del suo ritorno a casa dopo la visita fatta al suo paese d'origine insieme a Teresa. Rientrata bell'appartamento di Acacias 38, la vedova di German troverà i quadri di famiglia presenti nel suo appartamento imbrattati da minacce e scritte offensive. Tale fatto, unito al biglietto poco gentile da lei ricevuto in ospedale, scatenerà una forte rabbia in lei, tanto da spingerla a distruggere completamente le opere d'arte già rovinate da quel misterioso nemico. Ma chi ha compiuto un simile gesto? Il ritorno di Ursula potrebbe chiarire più di qualche dubbio...

Colpo di scena al commissariato

Una misteriosa donna incappucciata si aggira da diversi giorni tra i corridoi di Acacias 38 proprio mentre Cayetana viene minacciata da scritte e messaggi ricattatori. L'identità di questa persona verrà chiarita proprio nella puntata di Una Vita, che Canale 5 trasmetterà oggi alle ore 14:10. Al commissariato, infatti, Mauro e l'ispettore Ignacio discuteranno duramente a causa della decisione di quest'ultimo di togliere al collega il caso di Fabiana. Ma il motivo di discussione tra loro verrà meno, quando davanti ai loro occhi si presenterà niente meno che Ursula, in carne ed ossa. La donna dunque non era morta durante la caduta dal ponte, né ancor meno era suo il cadavere ritrovato a distanza di qualche giorno dalla sua scomparsa. Con il ritorno di Ursula, dunque, l'innocenza di Fabiana verrà automaticamente provata: com'è possibile che la donna resti in carcere, se la governante di Cayetana è ancora viva?

Ursula è viva! Rosina alla riscossa...

Insieme alle vicende legate al sorprendente ritorno di Ursula, oggi a Una Vita si tornerà a parlare della preoccupazione di Rosina in merito alla possibile partenza di Liberto. Quest'ultimo, dopo il due di picche ottenuto dalla vicina di casa, ha deciso di lasciare il palazzo e la notizia è velocemente arrivata proprio alle orecchie della vedova Hildago. Improvvisamente per lei le idee si faranno più chiare: dopo avere perso tragicamente Maximiliano, ora non potrebbe mai rinunciare anche a Liberto! Per questo deciderà di passare al contrattacco, tentando di riconquistare il nipote di Susana e chiederà niente meno che al fantasma del suo defunto marito di darle una possibilità di recuperare il tempo perduto. Dovrà prima, però, fare i conti anche con Leonor, che ha scoperto i contatti tra la madre e lo spirito del padre: il ritrovamento di una poesia scritta da Maximiliano verrà da lei interpretato come un vero e proprio messaggio scritto da quest'ultimo...

© Riproduzione Riservata.