Uomini e Donne/ Anticipazioni: Mattia Marciano abbandona, Vittoria smascherata? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono classico: Vittoria sta mentendo? Mattia Marciano in tilt abbandona lo studio ma poi rientra, la corteggiatrice dirà la verità?

17 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Presso gli Studi Elios di Roma, nel corso della giornata di ieri, i quattro tronisti sono tornati per registrare le nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne. Cosa è successo? Eccovi tutte le anticipazioni per poterlo scoprire. La nuova puntata si è concentrata ancora una volta sugli sviluppi sentimentali di Paolo Crivellin e Mattia Marciano. Il primo, ha mostrato di procedere a gonfie vele con Ester, attualmente la sua corteggiatrice preferita. Angela si rende conto di dover recuperare con lui, ma la loro esterna promette già bene. Ed intanto Mattia, continua ad essere attaccato, sia da Tina Cipollari che dalle corteggiatrici presenti in studio. L'esterna con Vittoria non produce alcun tipo di emozione e così, l'ex vamp evidenzia nuovamente questo aspetto, lasciando Mattia in una profonda sensazione di sconforto. Successivamente, anche Gianni Sperti e Mario Serpa si accodano al pensiero di Tina Cipollari tanto che, la discussione si fa ancor più complessa del previsto, costringendo il buon Marciano, visibilmente agitato e sotto stress, ad abbandonare lo studio e la sua ambitissima poltrona rossa.

Mattia abbandona il trono di Uomini e Donne?

Vittoria, dopo l'uscita di scena di Mattia, racconta di non sapere come fare per dimostrare quanto i suoi sentimenti siano veri. Successivamente Marciano, riconquista l'ambita seduta anche se confessa di non farcela più. Maria ribadisce però che le opinionisti di Gianni e Tina non sono certo il frutto di sacrosante verità, ecco perché, il tempo saprà dare anche le giuste risposte. Vittoria racconta ancora il suo sconforto mentre Maria, suggerisce alla ragazza di abbandonare il programma in quanto, se Mattia è realmente interessato la cercherà anche fuori. Lei lascia lo studio ma Marciano confessa anche di non essere affatto pronto a sceglierla. Intanto Nicolò Fabbri è stato perdonato da Sabrina Ghio e portato in esterna. Lei confessa di avere ancora dubbi mentre lui si commuove. Tra Nicolò Raniolo e la tronista, un piccolo bacio a stampo ma poi anche tanta impazienza. Tra di loro, ancora un lungo sfogo in studio. Intanto Gianni, ha preso il cellulare di Vittoria ma non ha trovato nulla di "compromettente" che possa essere indicativo anche se afferma che la ragazza ha dei contatti con l'agenzia di Mattia. Una telefonata ad un agente poi, conferma l'indiscrezione. Vittoria respinge ancora le accuse ma la tensione in studio si fa altissima: la corteggiatrice sta per essere smascherata?

