Uomini e Donne/ Anticipazioni: Sossio il “cantastorie”, quando metterà la testa a posto? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: la nuova registrazione ha regalato novità per Gemma. problemi per Annamaria e nuovi "insulti" per Sossio Aruta, ecco cosa è successo.

17 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

L'appuntamento televisivo con il trono over di Uomini e Donne, tornerà in onda domani pomeriggio. Da mercoledì e fino a venerdì, ci sarà spazio per i senior, nuovamente in pista con gli sviluppi sentimentali che li riguardano da molto vicino. Gemma Galgani, ancora una volta sarà al centro delle dinamiche, con la sua nuova conoscenza con Riccardo e una inedita sorpresa: un nuovo cavaliere per lei. Nel frattempo, arriverà anche una inaspettata segnalazione nei confronti di Annamaria che coinvolgerà l'intero studio. La dama torinese più amata di Uomini e Donne, sarà ancora una volta alle prese con i primi passi in avanti nei confronti di Riccardo. Lui non vuole “l'esclusiva” mentre lei è dubbiosa proprio per questo aspetto. La dama sta facendo un altro buco nell'acqua? Sicuramente dopo le ultime dinamiche prima con Marco e poi con Gianfranco, la donna vuole andarci con i piedi di piombo. Tra i due però, ci sono state delle nuove tenerezze ed anche un invito a cena. La Galgani però, confessa ugualmente di essere stranita.

Trono Over: arriva Guido per Gemma, la porterà via?

Successivamente, fa il suo ingresso in studio Guido. Il nuovo cavaliere vuole conquistare il cuore della dama torinese: ci riuscirà? Riccardo ha dato il via libera alla nuova frequentazione dimostrando di non essere geloso, di contro, questo gesto potrebbe essere interpretato come una mancanza d'interesse. Spazio poi per Annamaria, con una segnalazione di Gianni Sperti. La dama infatti, sarebbe stata avvistata fuori dal programma in teneri atteggiamenti con un uomo. Lei nega ma la “dritta” arrivata alle orecchie dell'opinionista sembra abbastanza attendibile. Poi per lei fa il suo ingresso Vito, un nuovo cavaliere. La dama decide di conoscerlo ma nessuno crede che possa essere realmente interessata. Sossio intanto, ha voluto interrompere la sua storia con Manila. Dopo un video con un chiaro recall, fa il suo ingresso in studio per confrontarsi ancora una volta con lei. Dopo la fine dell'ultima puntata infatti, i due hanno avuto modo di discutere e litigare senza venirne accapo. Tina Cipollari poi, non cambia idea sul cavaliere, tanto da esprimere la stessa opinione di sempre nei suoi riguardi definendolo anche un “cantastorie”. Aruta, durante l'inizio della stagione, aveva confessato di volere mettere la testa a posto ma, evidentemente, ancora non ci è riuscito.

