Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: nuovi dubbi per Sabrina Ghio (17 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 17 ottobre 2017 in onda la seconda parte del Trono Classico: nuovi dubbi per Sabrina Ghio, Selvaggia e Francesco di nuovo in studio

17 ottobre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio tronista

Anche oggi i fan di Uomini e Donne assisteranno ad una nuova puntata del Trono Classico. Si riparte proprio da dove abbiamo lasciato ieri tronisti e corteggiatori , ovvero dalle esterne di Sabrina Ghio. La tronista è uscita anche con Nicolò Fabbri, con il quale fa una passeggiata a cavallo seguita da due chiacchiere in riva al mare dove la Ghio esprime i suoi dubbi su di lui ma tutto si scioglie in un abbraccio. Nicolò R. e Fabrizio non apprezzano il contatto fisico tra i due, ma poi ecco l'esterna con quest'ultimo che scambia con la tronista due chiacchiere per tranquillizzarla del fatto di essere realmente interessato a conoscerla. In studio scoppia però qualche polemica, ed è soprattutto il corteggiatore Simone ad esprimere le sue perplessità sulle esterne di Sabrina e sui suoi rivali.

ALEX MIGLIORINI TRA CLAUDIO E ALESSANDRO

Si va avanti con le esterne di Alex e si inizia con quella con Claudio. Si chiacchiera sul divano e non manca qualche contatto fisico che porta Alex a dichiarare anche in studio di trovarsi molto bene con lui che lo prende mentalmente oltre che fisicamente. In studio Alessandro ammette di averli visti bene insieme e Claudio è commosso, aveva bisogno di un avvicinamento fisico con tronista ed è stato proprio lui ad avvicinarsi. Segue l'esterna con Alessandro nella quale si parla della distanza (lui vive a Ibiza) e di un eventuale relazione, poi piccoli avvicinamenti fisici. Si vede poi l’esterna di Matteo che regala ad Alex un libro chiamato “Prometto di sbagliare”, poi gli dice di essere ancora timoroso del suo rapporto con Claudio meno che con Alessandro; il tronista apprezza molto la loro esterna e conferma di volerlo conoscere. La puntata si conclude con un nuovo confronto tra Selvaggia e Francesco.

© Riproduzione Riservata.