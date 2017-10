ACHILLE LAURO E EDOARDO MANOZZI / I compositori saranno eliminati da Pechino Express 2017?

Achille Lauro e Edoardo Manozzi sono ancora in difficoltà a Pechino Express 2017 e questa sera si giocheranno l'eliminazione con gli Amici. Si salveranno ancora una volta?

Achille e Edoardi, i Compositori di Pechino Express 2017

ENNESIMA DIFFICOLTÀ NELL’ULTIMA TAPPA DI PECHINO EXPRESS, E PER SALVARSI...

L'ultima tappa di Pechino Express 2017 ha comportato una grande sconfitta per i #Compositori, che questa sera dovranno vedersela con gli #Amici. Edoardo Manozzi e Achille Lauro non sono riusciti infatti a risalire la classifica, posizionandosi all'ultimo posto al traguardo finale. La decisione dei vincitori, i #Modaioli, si è diretta verso lo scontro fra le due coppie arrivate nelle ultime due posizioni e stasera scopriremo quindi se il destino di Edoardo e Lauro sarà abbandonare il programma oppure no. Nell'ultimo appuntamento, i #Compositori hanno avuto difficoltà fin dalla prima prova: il concorso di bellezza non li ha visti vincenti. Sono riusciti tuttavia a ribaltare il risultato grazie alla decisione di Costantino di favorirli proprio in quanto brutti: i due Viaggiatori sono partiti quindi per primi verso la meta successiva, il Tower Flower Market. Qui hanno dovuto raccogliere diversi ingredienti presenti in un menù in cinese, con meno difficoltà del previsto. I #Compositori hanno conquistato infatti il primo posto, superando addirittura #Amici e #Modaioli. Durante la seconda prova, Edoardo e Lauro hanno vissuto tuttavia un nuovo scontro, a causa della decisione del primo di agire secondo le proprie idee e di non ascoltare il compagno di squadra. Esclusi dalla prova vantaggio, i #Compositori sono riusciti però a superare anche la Ravioli Challenge, nonostante le note difficoltà di Lauro con i cibi 'strani'. Il rallentamento ha spinto tuttavia i due concorrenti all'ultimo posto, in occasione del traguardo di Lugang.

I COMPOSITORI, È STATA SOLO FORTUNA LA LORO?

I #Compositori sono riusciti a dimostrare le loro abilità durante le tappe successive al loro ingresso a Pechino Express 2017. Purtroppo l'ultimo appuntamento ha messo in evidenza delle difficoltà da parte di Edoardo Manozzi e Achille Lauro a confrontarsi con test e giochi. E' stata confermata quindi l'ipotesi che le precedenti vittorie fossero state conseguite solo grazie alla corsa su strada ed a sotterfugi di vario tipo, per ora rimasti off limits. I due Viaggiatori hanno una possibilità del 50% di riuscire a rimanere in gara, anche se il loro spirito competitivo potrebbe portarli a mettere i bastoni fra le ruote alle altre coppie più forti. Questa sera verrà inoltre deciso il loro destino ed in base al promo della puntata c'è da chiedersi se i #Compositori non siano già stanchi. Un'immagine in particolare li ha mostrati infatti delusi durante una prova, forse perché gli #Amici, i loro rivali nella sfida, riusciranno a superarli.

ACHILLE E EDOARDO RIUSCIRANNO A BATTERE GLI AMICI?

I #Compositori vivranno questa sera un duro scontro con un'altra coppia di Pechino Express 2017. Edoardo Manozzi e Achille Lauro dovranno infatti affrontare gli #Amici ad inizio puntata, per via della decisione presa dai #Modaioli in seguito all'ultima vittoria. Marcelo Burlon e Michele Lamanna hanno infatti scelto di far scontrare le due squadre per evitare di scegliere di eliminare una delle due, preferendo vivere lo scontro diretto. I #Compositori potrebbero quindi riuscire a non primeggiare nel match contro Guglielmo Scilla e Alice Venturi, finora più abili nei giochi e nei test. Non è escluso tuttavia che Edoardo e Lauro riescano a ribaltare i pronostici, data la stanchezza evidente dei loro rivali. I #Compositori hanno alla fine molte probabilità di riuscire ad arrivare alla finale dell'adventure game, ma non di vincere l'edizione. L'arrivo a Taiwan li ha visti infatti scendere verso le posizioni più basse, a causa di una scarsa dimestichezza con il territorio in cui gareggiano.

