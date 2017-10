ALESSANDRO GRECO/ Il conduttore e la crisi di "Zero e Lode!" (I Soliti Ignoti, 17 ottobre)

Alessandro Greco, il conduttore e la crisi di "Zero e Lode!" Ospite a "I Soliti Ignoti" nella puntata di mercoledì 18 ottobre, il presentatore potrebbe veder chiuso il suo attuale programma

18 ottobre 2017 Fabio Belli

Alessandro Greco ospite di Amadeus a "I Soliti Ignoti"

Da un gioco all’altro, è stato Alessandro Greco l’ospite vip de “I Soliti Ignoti”, condotto da Amadeus ogni sera su Rai 1 dopo il telegiornale. Il conduttore Rai, ormai da vent’anni punto fermo della tv di Stato dopo il grande successo di “Furore” alla fine degli anni Novanta, è stato impegnato in diversi progetti nel corso delle ultime stagioni televisive. Ma non solo da presentatore: per due stagioni è stato infatti concorrente nel fortunatissimo “Tale e Quale show” condotto da Carlo Conti, mentre ha presentato anche eventi importanti come il Festival “Una voce per Padre Pio” da San Giovanni Rotondo. Insomma, uno dei volti più conosciuti di Mamma Rai che si è presentato sul palco de “I Soliti Ignoti” una volta tanto prestandosi al gioco e non conducendolo, e per parlare anche della nuova esperienza alla guida del suo nuovo progetto, il quiz “Zero e Lode!” che già nelle sue prime settimane di vita ha attraversato diverse trasformazioni.

"ZERO E LODE!" IN VERSIONE VIP

Il meccanismo di “Zero e Lode””, condotto da Alessandro Greco, prevede che i concorrenti tentino di indovinare le risposte a determinati sondaggi su un campione di 100 persone: ma attenzione, non dovranno azzeccare le risposte utilizzate, bensì quelle meno probabili. Dal 9 ottobre “Zero e Lode!” ha vissuto una settimana speciale esclusivamente con concorrenti vip, sempre in onda nella fascia del primo pomeriggio, dopo le 14. Gli ascolti del quiz non sono stati però lusinghieri, fino a questo momento, e “Zero e lode!” dopo la sua versione vip potrebbe essere costretto alla chiusura. Si trattava di un appuntamento importante perché il ritorno alla conduzione di un quiz e di un appuntamento giornaliero da parte di Alessandro Greco era un evento televisivo abbastanza atteso, ma l’alchimia del gioco non sembra aver catturato i telespettatori, e ancora non è dato sapere se i progetti della rete siano cambiati dopo l’esperimento della versione vip. Il programma non è riuscito ad assestarsi oltre il 9% di share.

