ALICE VENTURI E GUGLIELMO SCILLA/ Gli amici di Pechino Express 2017 saranno eliminati oggi?

Alice Venturi e Guglielmo Scilla, gli Amici di Pechino Express 2017, potrebbero essere eliminati oggi. Sono infatti in sfida contro i Compositori. Riusciranno a battere i rivali?

Gli Amici, Alice e Guglielmo a Pechino Express 2017

PENULTIMI NELLA TAPPA, SONO A RISCHIO ELIMINAZIONE

Gli #Amici dovranno confrontarsi con i #Compositori nella puntata di Pechino Express 2017 di oggi, mercoledì 17 ottobre. Guglielmo Scilla e Alice Venturi sono arrivati infatti penultimi nella tappa precedente e per volere dei #Modaioli, i vincitori, dovranno sfidare Edoardo Manozzi e Achille Lauro. Nell'ultimo appuntamento con l'adventure game, gli #Amici non sono riusciti infatti a raggiungere le prime posizioni, anche se si sono avvicinati alla vittoria già nella prima prova. Secondo Guglielmo, il merito è dei capelli rosa di Alice, che tuttavia non ha battuto Jill Cooper delle #Caporali. Nonostante questo, grazie alla corsa su strada successiva, la coppia è riuscita a conquistare il secondo posto durante la prima notte, subito dopo i #Compositori. La prova imprenditoriale è risultata vincente grazie ad un'idea geniale di Alice, che si è lanciata in una serie di selfie con gli abitanti del posto. Ancora una volta sono state le #Caporali a vincere, ma gli #Amici sono riusciti a partecipare alla prova vantaggio. Una lotta dura che alla fine ha comportato la vittoria dei #Modaioli. Superata la Ravioli Challenge, Guglielmo e Alice sono arrivati al penultimo posto per il traguardo finale.

GLI AMICI, LE SFIDE SONO IL LORO FORTE

Pechino Express 2017 ha messo in luce diverse qualità degli #Amici, che finora sono riusciti a dimostrare di poter vincere. Alice Venturi e Guglielmo Scilla hanno perso tuttavia lo smalto di un tempo nelle ultime tappe, mettendo a rischio la propria permanenza nel programma di Rai 2. Poco prima della scelta dei #Modaioli di vederli in sfida con i #Compositori, Alice ha lasciato intendere di essere felice di abbandonare l'adventure game, mentre Guglielmo ha ancora molte risorse a cui attingere. Non si tratta comunque di una novità, visto che l'umore della youtuber era crollato già nell'appuntamento precedente. Uniti e combattivi, gli #Amici hanno a loro sfavore solo la performance su strada, che spesso li porta a rallentare la corsa. Il loro vantaggio è invece il gioco: le sfide a tema sono davvero il loro pane quotidiano e forse sono gli unici Viaggiatori ad aver dimostrato di essere vincenti sotto questo punto di vista.

ALICE VENTURI E GUGLIELMO SCILLA, SARANNO ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS?

Secondo Guglielmo Scilla, Pechino Express 2017 potrebbe vivere la sconfitta dei #Compositori nella sfida di questa sera. In coppia con Alice Venturi negli #Amici, lo youtuber è sembrato piuttosto sicuro di poter battere Edoardo Manozzi e Achille Lauro nel gioco a quattro, dato che rappresenta uno dei punti deboli dei rivali. Il promo mandato in onda nella scorsa puntata ci ha mostrato forse una parziale vittoria degli #Amici, anche se l'esito finale ci verrà rivelato solo questa sera. I #Compositori sono infatti noti per le loro scorrettezze e di sicuro faranno di tutto per rimanere in gara, al contrario di Alice che potrebbe addirittura arrivare ad ostacolare il gioco del compagno di squadra. Senza un effettivo equilibrio dalle due parti, gli #Amici perderebbero di sicuro nel confronto con i due rapper, dato che la youtuber si è rivelata più di una volta fondamentale per la vittoria finale della sua coppia.

