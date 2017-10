ANTONELLA ELIA E JILL COOPER / Le Caporali di Pechino Express 2017 riusciranno a impensierire I Modaioli?

Le Caporali di Pechino Express 2017, Antonella Elia e Jill Cooper, sono molto affiatate e dimostrano di sapersi affermare in ogni tappa. Si avvicinano alal vittoria del reality?

Le caporali a Pechino Express 2017, Antonella Elia e Jill Cooper

NONOSTANTE GLI OSTACOLI SI SONO PIAZZATE TERZE A PECHINO EXPRESS

Pechino Express 2017 continuerà ancora a mettere alla prova le #Caporali? Jill Cooper e Antonella Elia hanno dimostrato più di una volta di riuscire a confrontarsi in modo vincente con le altre coppie in gara, come è avvenuto nell'ultima tappa. Le due Viaggiatrici sono riuscite infatti a conquistare il primo posto durante il concorso di bellezza, ma per volere di Costantino della Gherardesca sono dovute partire per ultime. Il conduttore dell'adventure game ha infatti deciso che le belle della competizione ricevessero uno svantaggio, favorendo così i #Compositori, gli ultimi arrivati. Jill e Antonella non si sono tuttavia abbattute ed hanno recuperato durante l'on the road, conquistando alla fine della giornata il quarto posto. Recuperate le forze, le #Caporali sono riuscite anche ad arrivare prima alla prova vantaggio, ma nonostante i loro sforzi hanno perso di fronte ai più performanti #Modaioli. Nella prova imprenditoriale, le due concorrenti sono riuscite inoltre a registrare un altro successo, riuscendo a guadagnare 300 euro in moneta locale da spendere secondo i propri desideri. Le due compagne di squadra hanno deciso infine di concedersi una notte in hotel, riuscendo a far abbassare il prezzo della stanza grazie alla determinazione di Antonella. Al traguardo finale di Lugang, le #Caporali sono riuscite alla fine a classificarsi terze, subito dopo le #Clubber e prima dei #Maschi.

LE CAPORALI, AFFIATATE ED EQUILIBRATE, NON SI ARRENDONO MAI

Le #Caporali hanno dimostrato più di una volta di essere una delle poche coppie equilibrate di Pechino Express 2017. Antonella Elia e Jill Cooper si completano infatti a vicenda, anche se la fragilità della prima finisce spesso per intaccare la forza della seconda. Il programma ci ha mostrato infatti finora come Antonella sia aggressiva solo per mascherare le proprie debolezze, spesso alimentate dagli scontri con gli altri concorrenti. Tolto questa debolezza, le #Caporali potrebbero avere qualche carta in più per sconfiggere i rivali in gioco, dato che le qualità di sicuro non mancano alla loro coppia. Antonella e Jill sono infatti non solo in perfetto equilibrio fra loro, ma anche competitive, determinate e sicure di poter conquistare una vittoria anche nei momenti di difficoltà. La loro forza deriva soprattutto dall'ammirazione che provano l'una per l'altra, visibile in diversi momenti del programma. Le #Caporali sono riuscite alla fine proprio per questo a salvarsi dalle ultime posizioni sia nei traguardi finali che intermedi, ma ora che in gara rimangono solo le coppie più forti devono riuscire a migliorare la propria strategia di gioco.

LE CAPORALI VINCERANNO LA FRAGILITA DI ANTONELLA?

Il promo di Pechino Express 2017 ha acceso le luci su una nuova battuta d'arresto per le #Caporali. Un frame in particolare ci ha mostrato infatti Antonella Elia in lacrime, ma non è chiaro se l'evento sarà collegato a qualche confronto con le altre coppie oppure per le difficoltà incontrate nel gioco. Antonella finora è crollata solo dopo lo scontro con Achille Lauro dei #Compositori, ma non è escluso che gli ostacoli incontrati dalla sua coppia possano fare leva sulle fragilità già esistenti della concorrente. La conduttrice non è di certo incline al pianto e finora le lacrime sono scese sul suo volto almeno tante volte quante hanno rigato il viso di Jill Cooper. Anche in questo la loro coppia mette in evidenza il suo equilibrio interno, ma è anche vero che l'aggressività di Antonella è stata finora funzionale anche per la compagna di squadra.

