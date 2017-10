ASIA ARGENTO A CARTABIANCA / Sulle violenze di Harvey Weinstein: "Io non potevo dire di no"

Asia Argento racconta ai microfoni di Bianca Berlinguer a Cartabianca delle violenze subite dal produttore americano Harvey Weinstein quando l'attrice veva soltanto 21 anni.

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Asia Argento

Asia Argento ha confessato gli abusi subiti da Harvey Weinstein all'età di 21 anni. Il famoso produttore cinematografico americano è stato travolto nelle ultime settimane da uno scandalo di abusi e violenze: numerose star di Hollywood si unite nel confessare tali brutte esperienze e ad esse si è aggiunta anche la figlia del regista dell'horror, che a detta di molti ha parlato troppo tardi. Sull'argomento, Asia Argento è tornata ieri sera a Cartabianca su Rai 3, dove ha spiegato le ragioni del suo lungo silenzio, raccontando qualche particolare in più su quella terribile esperienza. A Bianca Berlinguer ha precisato di non avere potuto in nessun modo evitare che ciò accadesse: "Dicono: potevi dire di no. Ma voglio vederti a dire di no ad un uomo alto di due metri con una faccia e una pancia così, che parla con un vocione. Era impossibile. Io non potevo dire no, per me è stata una violenza vera, non potevo scappare. Io sono stata messa in una strettoia. Sono stata chiusa in una stanza con un maniaco sessuale, un predatore seriale che si è approfittato di me".

Asia Argento parla della violenza subita da Harvey Weinstein

Da Berlino, città nella quale si è rifugiata per allontanarsi dalle tante critiche contro di lei, Asia Argento si è proclamata paladina di tutte le donne che hanno tovato il coraggio di parlare dopo anni di abusi: "Secondo me è un momento rivoluzionario e sono contenta di far parte di questa rivoluzione femminile senza cadere nella retorica. Però le donne stanno denunciando a centinaia. Non ci stiamo più. Non va più bene neanche un uomo che ci mette la mano su ginocchio". Ed in particolare, la figlia di Dario si è detta molto soddisfatta per avere trovato il coraggio di parlare, sentendosi finalmente una donna libera: "opo quello che è successo, non mi sento più sola nelle mie battaglie. Una donna con un suo punto di vista, un po’ diversa, un po’ libera, si definisce o tr*** o pazza". E poi ha specificato: " Ho persone che mi vogliono bene, amici, mi sento una donna libera finalmente".

