Anticipazioni Beautiful / Katie tiene sotto controllo i Quidge: è pronta a smascherarli in Australia?

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 ottobre: Steffy e Liam si trovano in viaggio verso Sidney, città da loro scelta per le nozze. Sull'aereo Katie tiene sotto controllo i Quidge.

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Il viaggio in Australia delle famiglie Forrester e Spencer entrerà nel vivo nel corso della puntata di Beautiful di questo pomeriggio. Le nozze di Steffy e Liam sono ormai imminenti e la coppia ha scelto la location di Sidney per il fatidico sì, proprio come è stato consigliato loro da Ivy, diventata improvvisamente una cara amica. Sul jet di famiglia, gli ospiti saranno riuniti e avranno l'occasione di chiacchierare in maniera serena, come non accadeva da tempo. Saranno presenti Ridge, il padre della sposa, ma anche Eric e ovviamente la moglie Quinn, che Steffy ha accettato dopo avere chiuso ogni rapporto con Wyatt. Anche Katie sarà della brigata, considerando gli ottimi rapporti che l'hanno sempre legata a Liam e tenendo anche conto che Brooke e Ridge hanno deciso di convolare a giuste nozze proprio nella terra dei Canguri. La madre di Will terrà gli occhi aperti lungo il tragitto verso Sidney, nella speranza di cogliere in errore Quinn e Ridge. Il viaggio in Australia risulterà fatale per questa coppia?

Beautiful: Katie pronta a smascherare i Quidge

Un ospite indesiderato potrebbe presto unirsi alle famiglie Forrester e Spencer durante la loro trasferta in Australia. Oggi a Beautiful, Sally verrà informata da Thomas della sua imminente partenza e del suo desiderio di essere presente alle nozze di Steffy. Nonostante i rapporti con lei non siano idilliaci come un tempo, il rampollo Forrester non potrebbe mai perdere un momento tanto importante nella sua vita. La notizia di questo viaggio lascerà la Spectra profondamente delusa, ma di lì a poco la delusione si trasformerà in entusiasmo. Nonna Shirley, infatti, si presenterà da lei con il biglietto di aereo per Sidney e le chiederà di raggiungere Thomas e la sua famiglia. L'occasione potrebbe essere perfetta per mettersi nuovamente in mostra e fare nuova pubblicità alla Spectra Fashions, ancor meglio se con un nuovo scontro con Steffy. Ma per Sally l'obiettivo sarà ben diverso: rivedere il prima possibile Thomas, per il quale nutre un interesse sempre maggiore...

