Anticipazioni Il Segreto / Beatriz rifiuta Damian: riuscirà a dimenticare il passato?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 18 ottobre: Damian tenta di avvicinarsi a Beatriz, ma senza ottenere alcun risultato. Lei non è ancora pronta a perdonarlo...

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

La scoperta della vera identità di Damian non sarà facile da accettare per gli abitanti di Los Manantiales: nelle ultime puntate de Il Segreto, l'unico ad avere espresso il proprio affetto per il ragazzo è stato Hernando, che ha deciso di riaccogliere il figlio nella sua casa e nella sua vita. Ben diverso è stato il caso di Camila, secondo la quale il figliastro continua ad essere una persona particolare, pronta a fare del male a tutti i membri della famiglia. Anche Beatriz continuerà ad apparire particolarmente schiva agli occhi del fratello: lui cercherà di confrontarsi con lei per chiarire quanto accaduto nel recente passato, oltre che ai tempi in cui erano solo due bambini ma Beatriz non sarà dello stesso avviso. Per lei sarà difficile dimenticare di avere provato dei sentimenti per il fratello e di avere persino lasciato Matias per vivere questo amore. La giovane Dos Casas troverà in Camila la persona a cui raccontare i suoi dubbi, non potendo invece ammettere simili perplessità in presenza del padre.

Il Segreto: Beatriz rifiuta Damian, tutti contro Carmelo?

Il cambiamento di Carmelo e il suo recente litigio con Severo sarà sulla bocca di tutti nella puntata odierna de Il Segreto. Leal, infatti, continuerà ad essere schivo e sfuggente con tutti, a partire da quella stessa Adela che lui ha cercato di salvare anche a rischio di fare del male a tutte le persone a lui care. La donna si renderà conto dello strano comportamento nell'amico e non riuscirà a giustificarlo: colui che solo qualche settimana prima era premuroso nei suoi confronti, ora sarà lontano e sfuggente. Per quale motivo? A peggiorare la solitudine della vedova, si aggiungerà l'allontanamento di Ulpiano: il ragazzo potrà entrare nell'Accademia navale, arruolandosi in Marina come aveva sempre sognato. In questo modo potrà anche lasciare Puente Viejo, sfuggendo agli intrighi e alle minacce di Cristobal Garrigues...

