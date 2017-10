BELEN RODRIGUEZ/ News: i fan attendono la sua dichiarazione a favore del fratello Jeremias

Belen Rodriguez continua ad essere protagonista del gossip, sia nella buona che nella cattiva sorte. Intanto il fratello minore Jeremias rischia l'eliminazione dal Grande Fratello Vip.

18 ottobre 2017

Belen Rodriguez e i fratelli Cecilia e Jeremias

Non passa un solo giorno senza che Belen Rodriguez finisca al centro di notizie di gossip o di critiche dal mondo del web per qualche sua dichiarazione decisamente infelice. La scorsa settimana la showgirl argentina è stata ampiamente criticata dopo la sua partecipazione a 'Chi ha incastrato Peter Pan': parlando con i bambini presenti in studio, infatti, aveva spiegato di essere arrivata in Italia perché le donne argentine sono troppo belle. Il fatto non era piaciuto affatto alle italiane, convinte di essere state sottovalutate da una persona che all'Italia deve molto. A distanza di qualche ora dall'inizio di questo polverone, Belen era intervenuta su Instagram, confermando che le sue parole sono state fraintese e precisando di essere ormai rassegnata alle critiche. Ma la showgirl e la famiglia Rodriguez al gran completo continuano ad essere al centro del gossip nostrano, soprattutto grazie alla partecipazione di Cecilia e Jeremias al Grande Fratello Vip 2. Quest'ultimo, per la prima volta dall'inizio del reality show, è finito in nomination e dovrà dimostrare nel corso della settimana di valere la sua permanenza nella casa.

Belen Rodriguez: si attende la sua dichiarazione a favore di Jeremias

Jeremias, fratello di Belen Rodriguez, è uno dei concorrenti più controversi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il suo carattere, fin troppo eccentrico, è stato spesso oggetto di critiche da parte del pubblico da casa, che non hanno gradito certe sue esternazioni nei confronti dei compagni di avventura. Non certo a caso, per la prima volta il più piccolo dei fratelli Rodriguez è finito in nomination, motivo che sta scatenando un po' di apprensione tra i fan di Belen e più in generale della sua famiglia. Nel profilo Instagram della modella argentina sono in molti a chiederle di prendere posizione, schierandosi apertamente a favore della permanenza di Jeremias nella casa più spiata d'Italia: "Anche se sei arrivata veramente in alto nel mondo dello spettacolo. Sei sempre tu. Sinceramente vera!!! Uguale tuo fratello Jeremias!!!" , " Sosteniamo Jeremias, è uno dei concorrenti più veri del Grande Fratello". Arriverà presto anche la dichiarazione di Belen a favore di Jeremias?

