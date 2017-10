BIG SHOW/ Anticipazioni e ospiti ultima puntata: Francesco Gabbani e Federica Pellegrini

Big Show, anticipazioni e ospiti ultima puntata 18 otrobre: sul palco del Teatro Manzoni, accando ad Andrea Puccini, ci saranno Francesco Gabbani, Federica Pellegrini e Lola Ponce.

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Big Show - Andrea Pucci

Quarto ed ultimo appuntamento con Big Show. Oggi, mercoledì 18 ottobre, alle 21.10 su Italia 1, dallo storico palco del Teatro Manzoni di Milano, Andrea Pucci conduce l’ultima puntata dello show che ha rivoluzionato la televisione italiana proponendo un programma divertente, leggero e diverso dal solito. Settimana dopo settimana, Big Show ha appassionato il pubblico. Pur non riuscendo a raccogliere milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, il programma condotto da Andrea Pucci è una scommessa vincente per Mediaset che, su Italia 1, lancia sempre nuovi format. Big Show, tratto dal “Michael McIntyre's Big Show”, uno dei più grandi spettacoli live trasmessi dalla BBC, vincitore del premio BAFTA 2017 (British Academy Film Awards) è riuscito a conquistare anche la critica proponendo divertenti sketch in cui vengono coinvolti personaggi famosi e gente comune. Sono tanti i punti di forza di Big Show come l’Audience surprise durante il quale il pubblico pensa di assistere ad un normale show non sapendo di essere attesa da una sorpresa. Nell’Unexpected Star, una persona dotata di un particolare talento, viene convocata in teatro con una scusa dove diventa poi la star della serata sfoggiando le proprie capacità artistiche e non solo. Nella rubrica Send to All, invece, Andrea Pucci ruba il cellulare ad un ospite vip facendo uno scherzo a tutti i contatti.

GLI OSPITI DELL’ULTIMA PUNTATA

Il quarto ed ultimo appuntamento con Big show si preannuncia ricco di ospiti, sorprese e momenti divertenti. Ad affiancare Andrea Pucci nella conduzione del programma ci saranno Katia Follesa, capace di divertire il pubblico con la sua tagliente ironia, e la musica della Zurawski Live Band. Come ogni settimana, non mancheranno gli ospiti. Per il grande finale, sul palco del Teatro Manzoni, per la rubrica Send to All, Andrea Pucci ruberà il cellulare a Francesco Gabbani. Il conduttore di Big show invierà così dei messaggi ai contatti della rubrica di Gabbani aspettando poi la risposta. Il vincitore del Festival di Sanremo 2017, reduce da una grande estate di successi, delizierà poi il pubblico con la sua hit “Pachidermi e pappagalli”. Arriverà poi Lola Ponce che, nello spazio “Unexpected Star” della serata duetterà con la giovane star della serata sulle note del celebre brano “Zingara”, tratto dal musical Notre Dame de Paris di cui Lola Pone è stata una protagonista. Infine, per l’ultima puntata, in studio ci saranno anche In studio, in questa puntata, anche Federica Pellegrini, Scintilla e Maurizio Battista.

© Riproduzione Riservata.