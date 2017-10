Cecilia Rodriguez/ La sorella Belen in lacrime per la nomination di Jeremias: il messaggio di Francesco Monte

Cecilia Rodriguez in crisi: la sorella di Belen è spaventata all'idea di dover continuare l'avventura nella casa del Gf Vip 2 senza Jeremias, in nomination. Il messaggio di Monte.

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez

La settimana di Cecilia Rodriguez nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si preannuncia molto complicata. L’argentina, nelle scorse ore, ha avuto un vero e proprio cedimento. Se durante le prime settimane è apparsa la più forte dei fratelli Rodriguez, dopo la puntata di lunedì, Cecilia ha cominciato a perdere colpi. A mandarla in crisi è stata la nomination di Jeremias. La sorella di Belen non vuole assolutamente continuare la sua avventura nella casa senza il fratello al punto da essere pronta a lasciare il Grande Fratello Vip al posto di Jeremias qualora quest’ultimo dovesse perdere la sfida al televoto. Naturalmente, si tratta di un’opzione che il regolamento del Grande Fratello non prevede. Qualora Jeremias dovesse perdere contro Veronica, Cecilia potrebbe abbandonare volontariamente la casa con lui ma non prendere il suo posto. A rendere ancora più difficile la sua settimana è la presenza anche di Veronica Angeloni al televoto. La pallavolista è la persona con cui Cecilia ha legato di più. Lunedì, dunque, perderà sicuramente una presenza importante all’interno della casa non potendo contare neanche sul biglietto di ritorno pescato da Lorenzo. In un caso o nell’altro, Cecilia dovrà salutare il fratello Jeremias o l’amica Veronica.

IL MESSAGGIO DI FRANCESCO MONTE

Mentre Cecilia Rodriguez si lascia consolare dal fratello Jeremias, a scendere in campo per sostenere l’argentino nella sfida al televoto è Francesco Monte. Il fidanzato di Cecilia ha chiesto a tutti i suoi followers di aiutarlo a far restare Jeremias nella casa. “Forza cognato, passeremo anche questa”, ha poi aggiunto. Al momento, quella tra Veronica e Jeremias è una sfida alla pari. La pallavolista non è riuscita a conquistare il pubblico del Grande Fratello Vip 2017 al punto da risultare tra i non preferiti del pubblico. Inoltre, esattamente come alcuni concorrenti, anche i telespettatori non la considerano totalmente sincera. Dall’altra parte, Jeremias, dopo aver conquistato tutti con la sua storia, ha deluso le aspettative del pubblico tirando fuori un lato troppo aggressivo del suo carattere nelle discussioni che ha avuto con i compagni di gioco, Simona Izzo e Luca Onestini in primis. Difficile, dunque, prevedere chi dei due lascerà la casa del Grande Fratello Vip. Cecilia, da parte sua, vorrebbe davvero che a trionfare fosse il fratello anche se ha ammesso che non ci penserà fino a lunedì.

© Riproduzione Riservata.