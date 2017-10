Corinne Clery vs Serena Grandi / "Ha iniziato a dire che le ho rubato il marito" (Grande Fratello Vip 2017)

Corinne Clery vs Serena Grandi, lo scontro continua davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2017: ecco le dichiarazioni della francese a Cristiano Malgioglio.

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Corinne Clery e Beppe Ercole

L'entrata di Corinne Clery nella casa del Grande Fratello Vip 2 non è passata inosservata. Fin dalla presentazione dell'attrice francese avvenuta nel corso della diretta di lunedì, il rapporto non certo idilliaco con Serena Grandi è stato evidenziato, chiamando in causa lo scontro avvenuto in passato a causa di Beppe Ercole. Colui che era il marito di Serena Grandi, ha poi sposato la stessa Corinne Clery che è stata al suo fianco nei suoi ultimi giorni di vita. E a distanza di anni da quel triste epilogo, Serena Grandi ha confermato di non avere dimenticato quanto accaduto, precisando davanti alle telecamere "io sono la moglie, lei la vedova". Ma anche Corinne Clery, dopo avere raggiunto i suoi compagni di avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, è tornata qualche ora fa sull'argomento, parlando con il suo compagno di avventura Cristiano Malgioglio. A lui ha chiarito come i rapporti con Serena Grandi all'inizio non fossero tanto tesi, anche se poi la situazione è degenerata.

Corinne Clery chiarisce il suo rapporto con Serena Grandi

Corinne Clery ha parlato della diatriba con Serena Grandi in un colloquio chiarificatore con Cristiano Malgioglio, durante il quale ha evidenziato come la sua rivale non sia stata sempre sincera: "Ma lei si inventa tutto quando va in tv, all’inizio quando io mi sono messa insieme al suo ex marito le volevo bene e i nostri rapporti erano tranquilli. Poi da quando lui ha chiesto il divorzio lei è cambiata. Ha iniziato a dire che le avevo rubato il marito". Secondo quanto rivelato dalla attuale concorrente del Grande Fratello Vip, solo al momento del divorzio Serena Grandi è andata su tutte le furie, al punto da essere stata protagonista con la sua rivale in amore di una scena ai limiti del trash. Sempre proseguendo il suo colloquio con il paroliere, la Clery ha raccontato un fatto accaduto diversi anni prima: "Un giorno l’ho incontrata per strada, mi guardava strana, lei mi voleva menare con la borsa, mi correva dietro con la borsa. Io le ho detto -ma dove corri te che non ce la fai!-"

