Cristiano Malgioglio cade al Grande Fratello Vip 2/ Video, incidente durante l'imitazione di Carmen Russo

Carmen Russo scende in pista tra balli ed imitazioni mentre Cristiano Malgioglio cade ridendo di gusto, il video della caduta del paroliere è già virale tra i fan del Grande Fratello Vip 2

18 ottobre 2017 Hedda Hopper

Cristiano Malgioglio

Ancora una volta è proprio Cristiano Malgioglio che ci regala un sorriso e che permette al pubblico del Grande Fratello Vip di passare una serata in balia del trash e degli strafalcioni. Il paroliere è la vera star di questa edizione del reality anche se per i sondaggi sembra proprio che sarà Daniele Bossari a passargli avanti e vincere nella finalissima di novembre. Per Malgioglio è finalmente arrivato il momento di dare il meglio di se visto che per un paio di settimane è rimasto in compagnia dei giovani della casa dopo l'uscita di scena di alcuni dei senior del programma. In particolare, l'arrivo di Carmen Russo e Corinne Clery hanno spinto Cristiano a cacciare fuori la verve di sempre e proprio in uno di questi momenti è successo di tutto.

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

Un piccolo incidente per Cristiano Malgioglio è andato in scena ieri proprio quando il paroliere era svaccato su uno dei divani della casa. Lui, Corinne e Carmen Russo erano alle prese con un colloquio a tre in cui la ballerina ha deciso di lanciarsi in un'imitazione con tanto di mocio in mano al grido di "Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda, qua non publisce nessuno". E' stato proprio ridendo a crepapelle per l'imitazione dell'amica che i due divani si sono aperti e Cristiano Malgioglio vi è caduto in mezzo sbattendo a terra con il suo lato B. In suo soccorso sono corse subito la Russo e la stessa Clery mentre il paroliere si è sollevato da terra tenendo una mano sulla parte interessata, si sarà davvero fatto male? Siamo sicuri di no visto che un attimo dopo era già impegnato a ridere ancora. Clicca qui per vedere il video del momento.

© Riproduzione Riservata.