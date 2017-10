ELIO E LE STORIE TESE/ Video, "il 19 dicembre 2017 ci scioglieremo per sempre"

Elio e le Storie Tese, il 19 dicembre la band si scioglie? Elio, Cesareo e Faso annunciano che il tour autunnale sarà l'ultimo del gruppo dopo 30 anni di carriera

18 ottobre 2017 Fabio Belli

Elio e Le Storie Tese si sciolgono?

Elio e Le Storie Tese annunciano il loro scioglimento: il prossimo sarà il loro prossimo tour e “Le Iene Show” hanno ospitato Elio, Faso e Cesareo per farsi raccontare il motivo della decisione. Il momento dello scioglimento viene fissato per il 19 dicembre 2017, dopo il loro ultimo show, in una formazione dalla quale ha comunque già compiuto un passo indietro Rocco Tanica. Elio tiene in sospeso una fiammella di speranza per i fans, raccontando come questo tipo di decisione può essere anche presa per aumentare l’interesse e la suspance per il tour. Il cantante del gruppo nonché frontman della band che ha rivoluzionato il rock demenziale italiano, facendo compiere il salto definitivo alla musica stile Skiantos e Squallor, ha raccontato i suoi momenti più felici, a partire dal Triplete dell’Inter (risposta poi corretta in “la nascita dei miei figli”), raccontando di avere simpatia per tutti i rapper italiani ma di non avere voglia di scegliere, in politica, nessuno tra Beppe Grillo e Matteo Salvini.

MA SARA' DAVVERO L'ULTIMO CONCERTO?

Cesareo, chitarrista della band, conferma di essere il più timido del gruppo, appassionato di modellismo ma non un grande rubacuori. Racconta di aver avuto la polio da piccolo ed avere comunque sviluppato altre doti, non ultimo quella di diventare la chitarra solista di Elio e le Storie Tese. Faso, il bassista, invece racconta della sua squalifica per doping (positivo alla cannbis) che ha interrotto la sua carriera di giocatore di basket, ma stupisce tutto con la sua capacità di cantare le canzoni al contrario: una volta rigirati, i pezzi effettivamente “suonano” come dovrebbero. Insomma, la decisione sembra presa e alla domanda su cosa faranno dopo l’ultimo concerto del 19 dicembre, gli “Elii” rispondono di voler dormire o al limite lasciarsi catturare dallo shopping natalizio. Dopo 30 anni è veramente la fine per quello che si è sempre auto-ribattezzato “il complessino”? Sicuramente non è la prima volta che Elio e le Storie Tese annunciano di sciogliersi, e chissà, forse alla fine anche stavolta il pericolo per i fans di non poter vedere più i loro beniamini sarà scampato in extremis.

CLICCA QUI PER IL VIDEO INTERVISTA DELLE IENE A ELIO E LE STORIE TESE

