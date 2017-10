Edoardo Ercole/ Il figlio di Serena Grandi interviene nella diatriba con Corinne Clery (Pomeriggio 5)

18 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi e Beppe Ercole

Edoardo Ercole torna a Pomeriggio 5: il figlio di Serena Grandi sarà nuovamente ospite di Barbara d'Urso. Facile immaginare di cosa parlerà nel salotto pomeridiano di Canale 5: negli ultimi giorni è partito il fuoco incrociato tra sua madre e Corinne Clery, nuova inquilina della casa del Grande Fratello Vip. E i conti tra le due sono decisamente in sospeso, considerando le dichiarazioni che hanno rilasciato. Le ultime importanti rivelazioni arrivano dall'attrice francese, che si è confidata con Cristiano Malgioglio. Ha raccontato di aver conosciuto Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi, a casa sua e che l'avrebbe corteggiata dopo due anni. Corinne Clery ha continuato il suo raccordo spiegando che Edoardo Ercole continua a chiederle le ceneri del padre tramite i giornali. «Non ho rubato le ceneri del padre, io non ho preso soldi da Giuseppe», ha svelato l'attrice francese. Sarà interessante allora ascoltare la replica del diretto interessato, Edoardo, che sarà oggi, mercoledì 18 ottobre, a Pomeriggio 5.

LA DIATRIBA TRA LA MADRE SERENA GRANDI E CORINNE CLERY

Serena Grandi vs Corinne Clery, ci risiamo. Nel fuoco incrociato tra le due attrici finiscono il figlio della prima, Edoardo Ercole, e il fidanzato della seconda, Angelo Costabile. Proprio quest'ultimo ieri è stato ospite di Pomeriggio 5, ed è apparso infastidito nello studio di Barbara d'Urso. Il giovane ha difeso a spada tratta la compagna francese dalle frecciate di Serena Grandi, lo stesso probabilmente farà oggi Edoardo Ercole. La diatriba tra le due donne va avanti da anni, a causa di un amore in comune, quello per Beppe Ercole. La Grandi è stata sposata con lui dal 1987 al 1993 e ha avuto Eduardo da lui nel 1989. Nel 2004 poi Ercole ha sposato Corinne Clery. I dissapori tra le due vertono su diversi argomenti e riguardano anche le ceneri, che secondo Angelo Costabile devono restare nel domicilio dove vive la vedova o il vedovo del defunto/defunta. Ora il botta e risposta prosegue a distanza, a parti invertite, visto che ora è Corinne Clery a stare nella casa del Grande Fratello Vip.

