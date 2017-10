FABRIZIO FRIZZI/ Profilo fake su Instagram: conduttore furioso, "Superato ogni limite di decenza"

Fabrizio Frizzi: il conduttore furioso dopo la scoperta del finto profilo Instagram. La denuncia alla polizia postale e pubblicamente sulla sua pagina Facebook ma l'account è ancora online.

18 ottobre 2017 Emanuela Longo

Fabrizio Frizzi

Anche Fabrizio Frizzi sarebbe finito nella rete dei falsi profili sui social. E così il noto conduttore di RaiUno si è trovato costretto a dover denunciare, prima alla polizia postale e poi pubblicamente sul suo profilo Facebook, quanto accaduto ai suoi danni. Tutto sarebbe iniziato quando Frizzi si è accorto dell'esistenza di un profilo fake su Instagram a suo nome, seguito da oltre 30mila persone. Qui sarebbero state caricate una serie di foto del noto conduttore nelle quali sarebbero stati pubblicati anche alcuni momenti di vita privata, tra cui la foto delle nozze, alcuni selfie in cui, parlando in prima persona, il presunto Frizzi darebbe l'appuntamento ai suoi telespettatori in tv ed ancora alcuni scatti con amici celebri, da Gerry Scotti alla conduttrice Sky, Barbara Castellani. La scoperta del falso account sul quale vengono pubblicati scatti tratti anche da momenti di vita con la sua famiglia, avrebbero però fatto andare su tutte le furie il sempre pacato Fabrizio Frizzi, tale da aver richiesto un suo intervento contro i responsabili. A scatenare la rabbia del conduttore televisivo però, sarebbe stata soprattutto la foto della figlia, l'unica postata da Frizzi qualche anno fa e che ora ritrova sul profilo fake di Instagram con tanto di didascalia fasulla.

DENUNCIA ALLA POLIZIA POSTALE: “NON È SUCCESSO NIENTE”

Dalle parole Frizzi è passato inevitabilmente ai fatti, ma in lui la delusione è tanta. "Esiste un profilo fake di Instagram che fino a pochi giorni fa si chiamava sfrontatamente fabriziofrizzireal e che ora ha cercato di dissimularsi in un apparentemente meno colpevole Fabrizio Frizzii", scrive furioso il conduttore su Facebook. Il profilo in questione, effettivamente riporta la dicitura "Fan page", ma come fa notare il vero Frizzi, nelle didascalie delle foto si sostituirebbe a lui, fino a contattare privatamente i suoi amici. "Ho fatto regolare denuncia ma non è successo niente", ha rivelato il vero conduttore. Ed infatti se il primo profilo sarebbe scomparso dalla rete, il secondo resterebbe ancora presente in tutta la sua ambiguità. Nei giorni scorsi però, avrebbero superato "ogni limite di decenza mettendo una foto mia con mia figlia". Quella foto, postata su Twitter dal padrone di casa de L'Eredità quando la piccola Stella era nata, nel 2013, ora è stata ripubblicata dal profilo fake "scrivendo a nome mio un folle pensiero a un ipotetico figlio maschio appena nato". Frizzi starebbe proseguendo nella sua battaglia per eliminare definitivamente dalla rete il finto profilo, che lui definisce "Una truffa sgradevole in cui però purtroppo stanno cadendo molti, persino giornalisti". L'ultimo post risale proprio al 9 ottobre scorso, giorno della denuncia pubblica del conduttore.

