FRANCESCO ARCA E ROCCO GIUSTI/ I maschi di Pechino Express 2017 riusciranno a salvarsi anche oggi?

Francesco Arca e Rocco Giusti, i Maschi, sono una delle coppie meno in forma di Pechino Express. Sempre fra gli ultimi in gara, i due concorrenti si sono sempre salvati in extremis

I maschi, Francesco Arca e Rocco Giusti, a Pechino Express 2017

I #Maschi sono riusciti per una volta a salvarsi dalla possibile eliminazione di Pechino Express 2017. Rocco Giusti e Francesco Arca potranno quindi continuare la loro avventura nell'adventure game, anche se la loro continua ad essere una delle coppie più fragili di questa edizione. I due Viaggiatori hanno affrontato la prima prova mettendo in gioco Rocco, che ha dovuto confrontarsi con i rivali in un concorso di bellezza. Purtroppo la vittoria è andata alle #Caporali, mentre i #Compositori sono risultati i peggiori della sfida. La corsa su strada successiva ha presentato già il primo ostacolo per i #Maschi, a causa di un pit stop voluto dal loro autista. I due concorrenti hanno infatti ottenuto il passaggio da un cittadino di Taiwan, che ha deciso di fermarsi prima dell'arrivo alla meta prestabilita per permettere loro di assaggiare il Bubble Tea. Una delle bevande più famose del Paese e composta da te e palline di tapioca. Tutto questo non ha fatto altro che rallentare la corsa di Rocco e Francesco, che sono arrivati in ritardo al Tower Flower Market rispetto alle coppie rivali. Anche per questo si sono posizionati all'ultimo posto per il giorno successivo, per poi registrare un nuovo intoppo nella prova imprenditoriale. L'idea di Francesco di vendere una carbonara fai-da-te non è infatti piaciuta ai cittadini e per questo hanno dovuto gareggiare con Ann Mei, soprannominata da Costantino della Gherardesca come la Regina del Raviolo. Persa l'opportunità della prova vantaggio, i #Maschi hanno recuperato nella corsa successiva riuscendo a raggiungere il quarto posto in classifica.

I MASCHI SALVATI DA CHI HA FATTO PEGGIO, NON RIESCONO A DISTINGUERSI

La sfortuna sembra essersi impossessata dei #Maschi, che fin dal loro ingresso a Pechino Express 2017 non sono riusciti a raggiungere posizioni importanti in classifica. Francesco Arca e Rocco Giusti hanno tuttavia dalla loro parte la complicità delle #Clubber, particolare che potrebbe salvarli in caso di vittoria da parte di Valentina Peregorer e Ema Stokholma. Purtroppo fino ad ora i due Viaggiatori non sono riusciti a distinguersi in alcuna specialità, anche se rimane evidente la leadership di Francesco di fronte alla pigrizia del compagno di gioco. Rocco non è riuscito infatti ad emergere fino ad ora, dimostrandosi spesso un freno per la corsa del partner. Difficile individuare delle qualità nella loro coppia, che nella maggior parte dei casi si è salvata solo grazie ad eventi fortuiti ed alla performance peggiore di squadre più svantaggiate. Le probabilità di vittoria per Francesco e Rocco rimangono quindi molto basse, mentre aumentano sempre di più le possibilità di una loro prossima uscita dal programma.

FRANCESCO E ROCCO, SARANNO I PROSSIMI ELIMINATI DA PECHINO EXPRESS?

Pechino Express 2017 ha salvato i #Maschi durante l'ultima tappa, ma quella di questa sera potrebbe rivelarsi la loro ultima corsa. Rocco Giusti e Francesco Arca non hanno dimostrato per ora di aver compreso il gioco e di aver trovato una strategia ideale per proseguire la loro corsa. L'unico punto a loro favore è l'assenza di attriti interni alla loro coppia, che in caso di scoppi già avvenuti fra i #Modaioli e i #Compositori potrebbe portarli a conquistare qualche posizione in più. Esclusi dalle prove vantaggio, da bonus e da tutti i benefits, è davvero difficile prevedere una prossima vittoria per i #Maschi, che attualmente rimane la coppia sfavorita di quest'edizione. La sfortuna potrebbe tornare a bussare inoltre alla loro porta in caso di nuova vincita da parte dei #Modaioli, che potrebbero decidere di votarli per favorire altre coppie più giovani.

© Riproduzione Riservata.