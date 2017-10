Federica Pellegrini/ La dedica struggente per la scomparsa del suo ex coach Alberto Castagnetti (Big Show)

Sarà Federica Pellegrini una delle guest star del quarto e ultimo appuntamento con "Big Show", il varietà condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa in prima serata su Italia 1

Federica Pellegrini, in posa (Instagram)

Per quello che sarà il quarto e ultimo appuntamento stagionale con “Big Show”, una delle guest star sarà Federica Pellegrini. La 29enne regina del nuoto azzurro infatti sarà dunque una delle “vittime” degli sketch e scherzi che il 52enne comico e cabarettista milanese ha in serbo per gli ospiti del suo spettacolo dal vivo e che punta non solo nel coinvolgimento diretto degli stessi personaggi VIP ma anche del pubblico presente a teatro, tra gag, collegamenti in esterna e giochi che metteranno in imbarazzo i diretti interessati mandando dei messaggi all’intera rubrica memorizzata sui loro telefoni cellulari. Ma come reagirà Federica Pellegrini a questi tiri mancini di Pucci? Dopo le polemiche della scorsa settimana, a causa delle parole della showgirl Federica Nargi che si è detta “delusa” dallo scherzo architettato per lei, l’incidente diplomatico è dietro l’angolo…

FEDERICA PELLEGRINI E LA STRUGGENTE DEDICA ALL'EX COACH

Da sempre molto attiva sui propri profili social (che si tratti di Facebook, Twitter o Instagram), Federica Pellegrini ha dedicato nei giorni scorsi un toccante post ad Alberto Castagnetti, suo ex coach e del quale ricorreva proprio a ottobre l’anniversario della scomparsa: infatti, la 29enne atleta originaria di Mirano, a otto anni esatti dalla morte dell’ex nuotatore oltre che commissario tecnico della nazionale azzurra di nuoto, morto nel 2009 a seguito delle complicazioni insorte dopo un intervento al cuore. “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei” scrive la Pellegrini nella toccante didascalia che accompagna la foto apparsa sul suo profilo Instagram (@kikkafede88) e in quella che è, tra l’altro, la citazione di una frase di Charlie Chaplin. “Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi” continua la campionessa olimpica, spiegando ai suoi follower che Castagnetti la sua vita l’ha sempre vissuta come voleva ma rimpiangendo il fatto che “forse avevamo bisogno solo di un po’ più di tempo” e chiudendo col significativo hashtag #sempreconme.

LA LETTERA DI UN SUO TIFOSO: CARA FEDERICA...

Ma non è solo il profondo legame con l’allenatore che l’ha vista crescere ed è stato tra i primi a credere in lei che Federica Pellegrini ha voluto omaggiare di recente. Infatti, a pochi giorni di distanza dagli insulti sessisti a lei rivolti da Tommaso Morini, figlio di Stefano Morini (coach tesserato per la FIN), la nuotatrice veneta ha reso pubblico il contenuto di una lettera consegnatale da un suo tifoso e che, a suo dire, le ha fatto “ricordare la vera importanza delle cose”, alludendo quindi polemicamente alla suddetta querelle. Nello scatto che la Pellegrini ha fatto della paginetta (ritrovata nella cesta della sua tuta dopo la recente finale disputata ai Mondiali di Budapest), si legge il toccante messaggio di un ragazzo di nome Marco che confessa alla “Divina” di seguirla oramai da quasi 13 anni e che è stato proprio grazie a lei che ha cominciato a interessarsi al nuoto e a praticarlo. “Poi l’anno scorso sono stato malato di cancro” rivela l’autore della lettera, aggiungendo che è stata proprio la Pellegrini a dargli la forza di superare quei difficili momenti: anzi, nel post scriptum finale, Marco si scusa anche per il suo italiano non proprio perfetto, dal momento che vive da anni in Ungheria e quindi ha colto al volo l’occasione dei campionati iridati per conoscerla dal vivo.

