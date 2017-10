Francesco Gabbani/ "Io in ascensore con Platinette? Sarebbe un incubo!" (Big Show)

Ci sarà anche il cantante Francesco Gabbani nel parterre di ospiti VIP dell'ultima puntata di "Big Show", lo spettacolo di varietà che Andrea Pucci e Katia Follesa conducono su Italia 1

Francesco Gabbani, in posa (Archivio)

Francesco Gabbani farà parte del parterre di ospiti VIP dell’ultima puntata di “Big Show”, lo spettacolo di varietà che andrà in onda questo mercoledì in prima serata su Italia 1 e che sarà condotto ancora una volta da Andrea Pucci assieme a Katia Follesa. E per l’appuntamento conclusivo di questi mini-ciclo che ha esordito lo scorso 27 settembre il 35enne cantautore originario di Carrara sarà uno dei protagonisti più attesi: infatti, la proverbiale ironia che contraddistingue l’ultimo vincitore del Festival di Sanremo pare “sposarsi” perfettamente con il programma che vede Pucci impegnato in una sorta di “one man show”, tra scherzi preparati proprio all’insaputa degli ospiti VIP ma anche i classici monologhi a cui ha abituato il pubblico delle reti Mediaset e qualche gag improvvisata che, come nelle precedenti puntate, coinvolgerà anche gli spettatori seduti a teatro durante la diretta dello show.

FRANCESCO GABBANI E IL DISCO DI PLATINO PER "MAGELLANO"

E nelle ultime ore, proprio Francesco Gabbani ha annunciato due importanti novità riguardo a “Magellano”, il suo terzo disco di inediti e nel quale è contenuta anche la hit "Occidentali’s Karma", grazie alla quale ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo: in relazione al fortunato lp pubblicato lo scorso 28 aprile, il 35enne artista ha infatti condiviso con i migliaia di iscritti alla sua pagina Facebook ufficiale la gioia per la notizia che l’album è stato certificato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) come Disco di Platino, ovvero ha superato la fatidica quota delle 50mila copie vendute. “Grazie, grazie, grazie di cuore a tutti voi per questo nuovo traguardo raggiunto insieme!” ha scritto Gabbani nel suo breve post di ringraziamento. Peraltro, è notizia proprio di questi giorni che sarà presto data alle stampe una deluxe edition di “Magellano”: il lavoro tornerà infatti nei negozi il prossimo 17 novembre in una veste tutta nuova e conterrà due cd, ovvero la versione classica registrata in studio e anche una inedita e in presa dal vivo, intitolata “Sangue, fiato, cuore” e che vuole portare nelle case di fan (e in special modo di coloro che non hanno potuto assistervi) le emozioni del tour 2017.

GABBANI E LA BATTUTA SU PLATINETTE

In attesa della partecipazione di questo mercoledì al programma condotto da Andrea Pucci e Katia Follesa, Francesco Gabbani è stato protagonista lo scorso sabato di Celebration presso l’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma e il 35enne cantautore toscano è salito sul palco assieme ad un nutrito nugolo di artisti, tra cui Noemi e Fabrizio Moro. Nell’occasione Gabbani è stato sottoposto a una sorta di intervista/seduta psicanalitica con Neri Marcorè nei panni non solo del conduttore ma anche di uno specialista e che, dando del “lei” all’artista, ha provato a farlo aprire su vari argomenti. Nel corso di questa improvvisata seduta, tuttavia, Gabbani si è lasciato scappare una battuta che non tutti hanno gradito dato che, alla domanda su come reagirebbe se si trovasse chiuso in un ascensore con Platinette, il diretto interessato ha risposto con un deciso “Sarebbe un incubo!”. Superato il piccolo momento di imbarazzo, l’intervista è proseguita normalmente ma sarebbe interessante conoscere anche l’opinione di Maurizio Coruzzi, in arte Platinette, sull’episodio… 1000

