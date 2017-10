GIANLUCA IMPASTATO / L'attore sostiene la sua innocenza e ringrazia gli ex inquilini (Grande Fratello Vip 2017

Gianluca Impastato, dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip l'attore ribadisce di non aver bestemmiato e ringrazia gli amici conosciuti dentro la casa.

18 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gianluca Impastato

Lunedì sera c’è stata una seconda espulsione nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Marco Predolin per aver bestemmiato, anche Gianluca Impastato ha dovuto lasciare il reality show per lo stesso motivo. In attesa della diretta della prossima settimana in cui è altamente probabile che il comico sarà in studio, proprio come è stato per Predolin, Gianluca ha dato libero sfogo ai suoi pensieri sui social. Nel primo post, che risale proprio a lunedì sera, Impastato torna ad affermare la sua innocenza: “Quindi “ZioCaro” è una bestemmia?”, ha scritto su Instagram. Tra i numerosi commenti, i fan di Impastato accusano il programma di aver congiurato contro il loro beniamino. Intanto i ragazzi della casa hanno realizzato un cartello per l’ex coinquilino: “Ci mancherai da morire! Ci vediamo a fare sciabola”, sono alcuni dei messaggi. Impastato ha postato su Instagram una foto del messaggio e ha commentato: “Lascio nella casa del #gfvip dei nuovi amici che conto di ritrovare appena finirà il programma. In bocca al lupo a tutti. Aprire la valigia e trovare questo mi fa pensare che tutto sommato ho lasciato un bel ricordo e delle persone speciali. Grazie Ignazio Moser mio fratellino, Cecilia Rodriguez stupenda come Jeremiah Rodriguez, Luca Onestini, Veronica Angeloni, Ivana Mrazova, Aida Yespica, Daniele Bossari e Giulia De Lellis". Un ricordo anche per gli eliminati: "E anche Simona Izzo, Serena Grandi, Marco Predolin, Carmen Di Pietro e Lorenzon Flaherty. Grazie di cuore a tutti”, clicca qui per vedere il post.

QUALE SARÀ IL FUTURO DI IMPASTATO?

Intanto il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini opinionista del Grande Fratello Vip, si interroga sul futuro di Gianluca Impastato dopo la partecipazione al reality e la conseguente espulsione: “Prima di iniziare l’avventura come concorrente del Grande Fratello Vip, il comico Gianluca Impastato aveva già deciso di lasciare la strada vecchia per la nuova, scegliendo il reality invece di Colorado (dove era presenza fissa da anni). Ma, dopo l’eliminazione per imprecazione dal GfVip, è rimasto con il cerino in mano”. L’appuntamento è per lunedì 23 ottobre in prima serata su Canale 5 per scoprire cosa avrà da dire Gianluca Impastato

