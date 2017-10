GRANDE FRATELLO VIP 2017/ News dalla casa: la tristezza di Cecilia e la verità di Corinne Clery

Grande Fratello Vip 2017, news dalla casa: Corinne Clery si racconta a Malgioglio svelando i motivi della sua rivalità con Serena Grandi, momenti difficili per Cecilia Rodriguez.

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 è ufficialmente cominciata una nuova settimana. Dopo la squalifica di Gianluca Impastato, nella casa sono entrati i nuovi concorrenti Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery. I tre, nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia hanno cominciato a raccontarsi. Tra quelli che hanno aperto maggiormente il cuore c’è sicuramente Corinne Clery che, dopo aver parlato con Luca Onestini e Ivana Mrazova della sua storia con Angelo, il suo compagno di 28 anni più giovani, si è aperta con Cristiano Malgioglio. L’ingresso nella casa dei tre nuovi concorrenti ha ridato nuova linfa vitale anche all’istrionico paroliere che ha cominciato a fare domande ai suoi nuovi compagni d’avventura. Malgioglio, in particolare, ha chiesto dettagli sulla rivalità tra Corinne Clery e Serena Grandi. Entrambe sono state sposate con Beppe Ercole e tra le due non corre affatto buon sangue. “Lei è l’unica persona al mondo con cui ho avuto problemi! Serena ha parlato male di suo marito per anni! Diceva che Giuseppe non pagava gli alimenti per suo figlio, ma non è vero!”, ha confessato Corinne. La Clery, poi, racconta di aver conosciuto Beppe Ercole durante una cena e di averlo incontrato due anni dopo quando il suo matrimonio con Serena Grandi era già finito. Inizialmente, Corinne ha confessato a Malgioglio che con Serena Grandi il rapporto andava a gonfie vele. La francese ha raccontato di feste e compleanni trascorsi insieme. Tutto è cambiato quando Beppe Ercole ha chiesto a Corinne Clery di sposarlo mentre Serena Grandi tornava single. La Clery, poi, termina il racconto così: “Io penso che lei non sia felice. Ha gli occhi tristi e vuoti!”.

LA TRISTEZZA DI CECILIA RODRIGUEZ

Per Cecilia Rodriguez si preannuncia una settimana davvero difficile. L’argentina, infatti, ha manifestato tutta la sua tristezza lasciandosi andare alle lacrime. A provocarla è la nomination del fratello Jeremias. Cecilia, infatti, non vuole restare da sola nella casa e si lascia andare ad un momento di sfogo tra le braccia del fratello Jeremias che cerca di consolarla e tirarle su il morale. Nonostante il Grande Fratello Vip sia un gioco, nella casa nascono rapporti importanti. Condividere l’avventura con un membro della propria famiglia, poi, è ancora più forte. Ne sa qualcosa Cecilia che, in queste settimane, ha scoperto di avere un rapporto viscerale con Jeremias. A rendere ancora più difficile la situazione è la nomination di Veronica Angeloni. Tra Cecilia e Veronica, infatti, è nato un rapporto forte e profondo. Lunedì, la sfida del televoto, costringerà Cecilia a salutare o il fratello Jeremias o l’amica Veronica non potendo contare neanche sul biglietto di ritorno, pescato da Lorenzo Flaherty.

© Riproduzione Riservata.