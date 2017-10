Gianfranco Crobu/ Uomini e Donne, il cavaliere che ha umiliato Gemma in cerca d’amore (Trono Over)

Gianfranco Crobu, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo aver chiuso la conoscenza con Gemma Galgani, continua la sua caccia alla donna della sua vita.

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Gianfranco Crobu

Gianfranco Crobu è alla ricerca dell’amore della sua vita. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, arrivato in trasmissione all’inizio della nuova stagione, non ha voglia di perdere tempo. Dopo aver conosciuto ed essere uscito per poco tempo con Gemma Galgani, è pronto a rimettersi in gioco. Dopo la fine del suo matrimonio, il cavaliere, padre di tre figli, cerca una donna con cui costruire una storia importante. Il cavaliere non cerca l’amore folle ma una donna che lo faccia star bene e che lo convinca a credere ancora nell’amore. Con Gemma, la conoscenza non è andata a buon fine ma il cavaliere non è ancora pronto ad arrendersi. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over, alla corte di Gianfranco, non è ancora arrivata una dama che abbia voglia di frequentarlo. Ciò che è successo con Gemma, dunque, sarà un precedente negativo per il cavaliere? Sui social, il pubblico del programma di Maria De Filippi si è già schierato contro di lui. Nonostante le critiche, dunque, il cavaliere riuscirà a realizzare il suo sogno d’amore?

Il GESTO DI GIANFRANCO CHE NON PIACE

Gianfranco Crobu è arrivato in trasmissione accolto dall’entusiasmo delle dame del trono over di Uomini e Donne che, però, dopo aver visto l’atteggiamento del cavaliere con Gemma, hanno perso interesse. Il cavaliere, infatti, dopo essere uscito e aver baciato Gemma, non solo ha sminuito il bacio ma ha anche restituito alla dama il regalo che gli aveva fatto. Un gesto che ha scatenato feroci critiche da parte del pubblico che considera il cavaliere interessato solo alla popolarità. Gianfranco, però, difende le sue scelte e non sembra affatto interessato a tornare sulla sua posizione. Da parte sua, Gemma, dopo aver chiarito con il cavaliere, annuncerà di aver voltato pagina. Gianfranco, dunque, non è più interessato a Gemma, sentimentalmente parlando, ma i fans sono sicuri che avrebbe potuto trovare un modo migliore per chiudere la sua conoscenza con la Galgani.

