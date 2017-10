Giuseppe Iannoni / L'ex marito di Carmen Di Pietro e il nuovo tradimento: "Io la amo ancora" (Pomeriggio 5)

Giuseppe Iannoni, l'ex marito di Carmen Di Pietro e il nuovo presunto tradimento svelato a Domenica Live. Lui però si difende: "Io la amo ancora" (Pomeriggio 5)

18 ottobre 2017 Anna Montesano

Giuseppe Iannoni e Carmen Di Pietro

Anche nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso torna a parlare di Carmen di Pietro e del presunto tradimento del suo ex marito Giuseppe Iannoni. Nell'ultima puntata di Domenica Live, la conduttrice ha donato all'ex gieffina una busta contenente le famose fotografie del tradimento di Iannoni che il direttore di Novella2000, Roberto Alessi, aveva già mostrato giorni prima alla D'Urso. Domenica la busta con le foto incriminate e finita tra le mani di Carmen Di Pietro che l'ha aperta, trovando al suo interno immagini del suo ex marito assieme ad una donna misteriosa. Negli scatti tra i due sembrano esserci baci e carezze, eppure Giuseppe Iannoni ha negato tutto dichiarando: "Non c'è nulla di compromettente. Sono tranquillo, nessuna donna puo' dire di essere la mia amante dal momento in cui ti ho conosciuta", parole che poche ore prima erano state anticipate dalla dichiarazione fatta al settimanale Vero, dove Iannoni confessava di amare ancora Carmen.

NUOVO TRADIMENTO PER CARMEN DI PIETRO?

Parole che tuttavia non hanno convinto Carmen che ha visto nelle foto "un bacio da vero film". Non sarebbe questo il primo tradimento di Giuseppe Iannoni, che in più di un'occasione si è ritrovato in lacrime davanti alle telecamere di Barbara D'Urso, reo di aver tradito la moglie. Fu proprio la Di Pietro a scoprire del tradimento, quella volta grazie ad alcune foto che il marito aveva conservato sul suo cellulare. Quella volta però la Di Pietro decise di perdonargli questa scappatella, cercando di ricominciare dopo le scuse del marito e le lacrime da vero pentito del tradimento. Tuttavia tutto si è concluso poco dopo, quando i due si sono definitivamente lasciati dopo ben sedici anni d'amore.

© Riproduzione Riservata.