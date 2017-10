Graziella Montanari/ Uomini e Donne, le accuse a Gemma Galgani e il pensiero fisso su Manfredo (Trono Over)

Graziella Montanari, la dama del trono over di Uomini e Donne, continua a dividersi tra una discussione con Gemma Galgani e una con Manfredo a cui sembra ancora interessata.

18 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Graziella Montanari

Graziella Montanari è la dama più discussa del trono over di Uomini e Donne. La dama continua a farsi notare per le sue reazione, spesso, aggressive, nei confronti degli altri protagonisti della trasmissione. Graziella sarà una delle protagoniste della puntata odierna del trono over rubando la scena a Gemma Galgani. La dama storica della trasmissione chiederà un confronto con Gianfranco Crobu che, dopo averla baciato, le ha dato il benservito. Durante il confronto, Gemma chiederà spiegazioni a Gianfranco del comportamento scatenando la dura reazione di Graziella Montanari che, stanca di sentire le solite lamentale della dama, si scaglierà contro Gemma. A causa dell’intervento di Graziella, nascerà una dura discussione in studio. Graziella, tuttavia, sbagliando i modi, è portatrice del pensiero di molti protagonisti della trasmissione ma anche del pubblico. Tuttavia, la Montanari continua a ricevere molte critiche a causa del suo atteggiamento troppo aggressivo. In molti vorrebbero vederla lontana dalla trasmissione, ma Graziella non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il programma

GRAZIELLA PENSA ANCORA A MANFREDO

Le puntate del trono over di Uomini e Donne sono spesso animate da Graziella Montanari che non riesce a trovare l’amore. La dama, infatti, appare ancora molto legata a Manfredo con il quale ha avuto anche uno scontro nelle scorse puntate della trasmissione. Molti telespettatori del programma di Maria De Filippi sono convinti che la dama sia ancora legata a Manfredo con il quale la conoscenza si è interrotta in modo burrascoso. Il pubblico si è convinto della cosa dopo il rifiuto che Graziella ha rifilato a Sebastiano, l’ultimo cavaliere che era pronto a corteggiarla. Graziella Montanari, dunque, vuole ancora Manfredo? Il cavaliere non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi ma Graziella non perde occasione per lanciare frecciatine al suo ex corteggiatore. Tra una discussione e l’altra con Gemma e Manfredo, la Montanari riuscirà a trovare l’amore?

