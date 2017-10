IN THE ELECTRIC MIST - L'OCCHIO DEL CICLONE/ Su Rai Movie il film con Tommy Lee Jones (oggi, 18 ottobre 2017)

In the Electric Mist - L'occhio del ciclone, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 ottobre 2017. Nel cast: Tommy Lee Jones e John Goodman, alla regia Bertrand Tavernier.

18 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST TOMMY LEE JONES

In the Electric Mist - L'occhio del ciclone va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il thriller del 2009 è stato diretto dal regista transalpino Bertrand Tavernier, insolitamente dietro la cinepresa di un cast internazionale, solitamente dedito al cinema francese (da poco è uscito nelle sale, anche italiane, sebbene solamente in quelle d'essai, il lungometraggio La princesse de Montpensier). Nel cast spicca la presenza dell'ottimo Tommy Lee Jones, del carismatico John Goodman, di Peter Sarsgaard, arrivato alla notorietà negli ultimi anni grazie al film diretto da Woody Allen Blue Jasmine. Le musiche di marco Beltrami sottolineano con arte le trame più intrise di suspense e la fotografia di Bruno de Keyzer (più volte al fianco del regista francese), compongono frames di ottima intensità, curando soprattutto primi piani in situazioni di chiaroscuri torbidi, sottolineando caratteri specifici di personaggi a volte ambigui. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IN THE ELECTRIC MIST - L'OCCHIO DEL CICLONE, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nella Louisiana contemporanea e il detective Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones), si trova coinvolto nell'indagine riguardante il ritrovamento dei corpi di due giovani prostitute uccise con crudeltà, seviziate e abbandonate in luoghi diversi e tempi diversi. Le indagini all'apparenza sembrano molto snelle puntando direttamente sul boss mafioso italo-americano Giuliano "Julie Baby Feet" Balboni, ovviamente interpretato da John Goodman, ma, come spesso appare, la verità è diversa da come la si percepisce. L'ambientazione è quella delle paludi del sud, il bayou di tutto l'immaginario cinematografico, tradizionale, e culturale di un'America ibrida tra reminiscenze francesi e cultura sudista. Proprio nel bayou si svolgono i fatti, gli omicidi, i ritrovamenti, spesso le indagini. Il boss mafioso è indagato perché produttore di un film girato proprio tra le paludi, pellicola di serie inferiore e senza poche pretese, comunque incentrato sulle tematiche della guerra di secessione americana. Nel cast Elrod T. Sykes (Peter Sarsgaard ), attore alcolizzato il quale, durante le riprese, ritrova il cadavere scheletrizzato di un uomo che risulterà essere di colore, incatenato, decomposto in solitudine senza una giustizia che abbia a lui dedicato il suo corso. Sarà proprio il detective Dave Robicheaux a porre fine all'ingiustizia e nel mescolarsi le inchieste sul ritrovamento delle giovani prostitute e di questo cadavere, s'intrecciano le trame dei personaggi, cercando il serial killer di oggi e l'omicida di allora, tra i fantasmi di un'America che psicologicamente non trova pace e il mood di un sud indolente dove religione, odio razziale e cultura di margine, si fondono in un'unica essenza dal profumo acuto delel torbide acque delle paludi.

