INHUMANS/ Anticipazioni del 18 ottobre 2017: attacco diretto a Bolt, verrà spodestato?

Inhumans, anticipazioni del 18 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Fox. Si scopre il passato di Bolt e Maximus ed il motivo del loro attrito. Max sarà il nuovo re?

Inhumans, in prima Tv assoluta su Fox

INHUMANS, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata della Fox di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Inhumans, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Dividi e conquista". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Triton (Mike Moh) decide di raggiungere l'isola di Oahu, nelle Hawaii, per cercare un Inumano che si è appena trasformato e che rischia di mettere in pericolo la famiglia reale. Black Bolt (Anson Mount) viene informato intanto che un rover è stato distrutto poco prima che due nuovi aspiranti Inumani possano trasformarsi grazie alla Terrigenesi e comprende che la loro intera specie è in forte pericolo. Triton invece viene attaccato e ferito, ma riesce a rifugiarsi fra le acque dell'oceano e fugge. In seguito, Maximus (Iwan Rheon) avvisa il fratello che Triton è scomparso ed ipotizza che possa essere stato ucciso, ma Gorgon (Eme Ikwuakor) vuole verificare il tutto con i propri occhi e decide di raggiungere la Terra per cercare di scoprire la verità. Più tardi, Maximus fa leva sui propri uomini per intaccare il potere di Bolt, riuscendo a metterlo in fuga ed avviando una sommossa contro la famiglia reale. Karnak (Ken Leung) riesce ad avvisare Medusa (Serinda Swan) e Crystal (Isabelle Cornish) appena in tempo, ma la prima viene attaccata ed è costretta ad usare i propri poteri. Crystal invece riesce a fuggire con il suo cane enorme ed a raggiungere la Terra, mentre Medusa e Bolt compaiono in un altro punto del pianeta. Dopo essere arrivata sulla Terra con il cane, Medusa sta per essere scoperta, ma riesce a riunirsi con Karnak. Entrambi iniziano a mettersi alla ricerca di Bolt, che intanto sta cercando di convincere Crystal a riconoscerlo come proprio re di fronte ad Attilan. Intanto, Gorgon riesce ad emergere dall'oceano a fatica e viene recuperato privo di forze da un gruppo di nativi, che sono a conoscenza dell'esistenza della famiglia reale. Gorgon è stato recuperato infatti dal dottor Evan Declan (Henry Ian Cusick), che viene messo a conoscenza della repressione contro Bolt e che Triton possa essere stato ucciso. Gorgon rivela di voler attendere i rinforzi della famiglia reale per ritornare sulla Luna, mentre Louise (Ellen Woglom) scopre che il rover scomparso è collegato con quattro picchi energetici al di sopra delle Hawaii e collegate alla Luna, ipotizzando che qualcosa abbia raggiunto la Terra e si trovino nell'isola. Black Bolt decide invece di raggiungere Honolulu dopo lo scontro con Crystal, ma viene arrestato dalle autorità del posto. Auran (Sonya Balmores) riesce alla fine a trovarlo, ma Medusa si libera e riesce a fuggire, mentre Maximus si proclama come nuovo re di fronte alla comunità di Attilan.

ANTICIPAZIONI DEL 18 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "DIVIDI E CONQUISTA"

Nel passato, Bolt è appena un ragazzino e non ha alcun interesse per il suo futuro da re. Maximus invece è già bramoso del suo posto sul trono. In seguito i due fratelli affrontano la Terrigenesi e Kitang suggerisce di fermare Bolt prima che Attilan cada in disgrazia, ma Agon rifiuta di farlo. Nel presente, Sammy ha un contatto da Declan e riceve delle chiare istruzioni. Louise continua invece le proprie ricerche, mentre Medusa scopre di nascosto che Bolt è agli arresti e decide di raggiungerlo. In seguito, Sammy riesce a far fuggire Bolt rivelandosi un Inumano con poteri particolari, per poi fuggire a bordo di un elicottero di Declan. Medusa invece rimane indietro e si imbatte in Louise, riuscendo a coinvolgerla nel loro piano. Maxisus mette intanto in atto il suo piano contro Gorgon ed invia una squadra su Auran per ucciderlo. Nel frattempo, un gruppo di spacciatori cattura Karnak e lo imprigiona, decidendo comunque di lasciarlo sopravvivere.

